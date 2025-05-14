晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

首季獲利速報》業外收益減 和泰車EPS7.73元 年減26%

2025/05/14 05:30

和泰汽車昨公告第一季稅後淨利43.08億元，年減26.8%，每股盈餘7.73元。（記者楊雅民攝）和泰汽車昨公告第一季稅後淨利43.08億元，年減26.8%，每股盈餘7.73元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）昨公告第一季財報，稅後淨利43.08億元，年減26.8%，每股稅後盈餘7.73元也較去年同期的10.56元減少2.83元。和泰汽車表示，代理的TOYOTA與Lexus品牌第一季領牌數分別年增9.4%與14.4%，帶動本業獲利較去年同期小幅成長。

但轉投資事業和泰產險及和泰興業，分別因認列地震損失及去年認列一次性處分大樓利益，使得首季獲利較去年同期減少。且依會計原則應評價的金融資產，認列金額也較去年同期減少，致和泰汽車第一季稅後淨利較去年同期衰退。

奇鋐EPS8.28元 創單季新高

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠奇鋐（3017）昨公告第一季稅後淨利32.14億元、年增105%，每股稅後盈餘（EPS）8.28元，創單季新高，表現亮眼。該公司於法說會中表示，AI伺服器需求持續，受惠散熱產品放量出貨，可望帶動第二季營運持續成長。

奇鋐前4月累計營收324億元、年增58%，創同期新高。法人指出，AI伺服器因輝達GB200出貨順暢度提升，帶動水冷拉貨大幅提升，且四大CSP（雲端服務提供商）的AI建設積極，終端需求持續向上，有望持續帶動伺服器供應鏈成長，且因奇鋐在GB200水冷零組件的出貨份額優於預期，後續營運正向。

玉晶光EPS7.74元 年減近20%

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠玉晶光（3406）昨公告第一季稅後淨利8.72億元、年減19.9%，每股稅後盈餘（EPS）7.74元。玉晶光指出，第二季為光學產業傳統淡季，不過目前新機種持續驗證、小量試產，進度符合預期，靜待7月後放量。

玉晶光是iPhone供應鏈成員，因美國對等關稅政策尚未明朗，市場擔憂恐會衝擊今年iPhone銷售。不過產業界看鏡頭升級趨勢持續，加上AI手機滲透率持續提高、帶動規格提升，仍有利於供應鏈營運。玉晶光表示，未來營收狀況仍要視客戶、市場需求決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財