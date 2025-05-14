首季獲利速報》業外收益減 和泰車EPS7.73元 年減26%

和泰汽車昨公告第一季稅後淨利43.08億元，年減26.8%，每股盈餘7.73元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）昨公告第一季財報，稅後淨利43.08億元，年減26.8%，每股稅後盈餘7.73元也較去年同期的10.56元減少2.83元。和泰汽車表示，代理的TOYOTA與Lexus品牌第一季領牌數分別年增9.4%與14.4%，帶動本業獲利較去年同期小幅成長。

但轉投資事業和泰產險及和泰興業，分別因認列地震損失及去年認列一次性處分大樓利益，使得首季獲利較去年同期減少。且依會計原則應評價的金融資產，認列金額也較去年同期減少，致和泰汽車第一季稅後淨利較去年同期衰退。

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奇鋐EPS8.28元 創單季新高

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠奇鋐（3017）昨公告第一季稅後淨利32.14億元、年增105%，每股稅後盈餘（EPS）8.28元，創單季新高，表現亮眼。該公司於法說會中表示，AI伺服器需求持續，受惠散熱產品放量出貨，可望帶動第二季營運持續成長。

奇鋐前4月累計營收324億元、年增58%，創同期新高。法人指出，AI伺服器因輝達GB200出貨順暢度提升，帶動水冷拉貨大幅提升，且四大CSP（雲端服務提供商）的AI建設積極，終端需求持續向上，有望持續帶動伺服器供應鏈成長，且因奇鋐在GB200水冷零組件的出貨份額優於預期，後續營運正向。

玉晶光EPS7.74元 年減近20%

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠玉晶光（3406）昨公告第一季稅後淨利8.72億元、年減19.9%，每股稅後盈餘（EPS）7.74元。玉晶光指出，第二季為光學產業傳統淡季，不過目前新機種持續驗證、小量試產，進度符合預期，靜待7月後放量。

玉晶光是iPhone供應鏈成員，因美國對等關稅政策尚未明朗，市場擔憂恐會衝擊今年iPhone銷售。不過產業界看鏡頭升級趨勢持續，加上AI手機滲透率持續提高、帶動規格提升，仍有利於供應鏈營運。玉晶光表示，未來營收狀況仍要視客戶、市場需求決定。

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