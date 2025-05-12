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美中貿易會談 川普：取得重大進展

2025/05/12 05:30

美中官員十日起在瑞士展開為期兩天的會談，美國總統川普在十日會談結束後發文說，和中國進行一場「很好的會議」，並「取得重大進展」。（路透資料照）美中官員十日起在瑞士展開為期兩天的會談，美國總統川普在十日會談結束後發文說，和中國進行一場「很好的會議」，並「取得重大進展」。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中官員十日起在瑞士展開為期兩天的會談，美國總統川普在十日會談結束後發文說，和中國進行一場「很好的會議」，並「取得重大進展」；兩國談判代表十一日將繼續磋商。但中媒報導，這次美中會談前，中國與多國簽訂農糧作物採購意向契約，以因應當前複雜嚴峻的國際形勢。

美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾，與中國副總理何立峰率領的代表團，十日在瑞士駐日內瓦聯合國大使館舉行會談，成為美中互徵一四五％、一二五％關稅後，雙方首次舉行的公開、面對面會談。在十日的會談結束後，美中並未公布討論細節，也未暗示在降低貿易壁壘方面有任何具體進展。

川普十日在自家社群平台「真相社群」發文指出，美國和中國在瑞士進行了一場「非常好的會議，討論了許多議題，達成許多共識，並以友好、具建設性的方式協商，全面性地重啟雙邊關係。我們希望看到，為了中國和美國的益處，中國能對美國企業開放市場」，並說美中「取得重大進展」。

由於美中對彼此的不信任依舊很高，也不急著示弱，會談取得重大突破的前景渺茫，但有望看到美中降低針對雙方商品的高額關稅，這將有助於緩解全球金融市場的壓力。

瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）已會見美中雙方談判代表，並表示會談能舉行就已是一大成功，並說美中十一日將繼續會談，甚至談至十二日。

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