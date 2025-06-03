台積電掌管採購副總李文如休長假

（取自台積電公司網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體供應鏈傳出，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）資材管理副總經理李文如，上星期起休長假一個月，引起議論；台積電公關窗口也證實，李文如因個人因素要休息一段時間。

台積電資材管理組織掌管公司上兆元採購、大大小小供應商達上千家，值先進製程與先進封裝持續擴產之際，資材管理組織責任重大，李文如休長假去，資材管理組織直接由最高階的資深副總經理暨副共同營運長和資訊安全長侯永清掌管。

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李文如於2022年加入台積電擔任資材管理資深處長，並於去年8月升任副總經理，六年級生的她，為內部最年輕的副總經理。

李文如先前陸續擔任谷歌（Google）、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）的採購主管。傳言她處事靈活，對供應商嚴格，曾「電」台積電很兇悍，時任台積電總裁的魏哲家，乾脆找她到台積電掌管採購與管理供應商，初期，部分供應商也被「整頓」得哇哇叫。

台積電官網介紹，李文如為公司建立完備的工作模式和系統，提供供應商針對台積電的需求預測，同時監控並追蹤台積電主要供應商機台的開發及交付狀況，大幅提升公司與供應商之間的合作效率。此外，此系統也協助台積電克服COVID-19疫情期間造成的機台與材料短缺問題。

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