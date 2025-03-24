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〈財經週報-時事求是〉ETF投資

2025/03/24 05:30

台股ETF規模前5大台股ETF規模前5大

■魏錫賓

長期投資於個股的績效差距甚大，有時隨著企業的成長，能夠累積極高的報酬率；但部分公司的股價上下起伏劇烈，帳面獲利也可能轉眼成空，甚至有上市櫃公司因經營不善而退出資本市場，永遠消聲匿跡。指數股票型基金（ETF）追蹤市場的主要指數，不集中投資在某家企業，又定期調整成分股；相對而言，更適合長期的投資人，只是從獲利考量，仍要搭配個人的財務規劃。

相較於個股，投資ETF理論上可以分散風險；不過，風險代表著波動，而波動從另一角度看，其實就是獲利的機會。對專業的投資人而言，有時「富貴險中求」，不以相對穩定的一定報酬為滿足，在投資組合中，納入風險較高的個股，或是不以避險為目的的期貨、選擇權等衍生性金融商品。過去5年，累積獲利超過2倍的ETF並不多，但幾乎每年都有股票有數倍的漲幅；ETF有相對穩定的特性，但不一定每個人都要買ETF。

大型ETF的成分股主要是大型股，市值型尤以台積電占比最大，以元大台灣50（0050）2025年3月21日的持股為例，台積電（2330）就占了權重的55.5%，因此與大盤的走勢相當一致，可是又另有其他大型股可以和緩只持有單一個股的風險。做為投資商品的補充，ETF和任何金融商品一樣，都可以滿足某些投資人的需求，提高可選擇的空間。

不同ETF的績效，在不同時期也有差異。從年初迄今，市值型ETF下跌，但高股息則多有獲利，可是拉長時間（譬如過去5年），卻可以發現市值型的報酬率高於高股息ETF。這與股市走勢、個股的表現、持有的區間都有關係。

從證交所的統計資料可以發現，截至2025年3月21日止，規模前5大的台股ETF中，市值型有2檔，分別是排在第1、第5名的元大台灣50及富邦台50（006208），前者已接近5,000億元，後者略高於2,000億元；另有3檔為高股息ETF。

台股ETF受益人次前3大均為高股息ETF，且都超過百萬，最多的國泰永續高股息（00878），受益人次達165萬餘人；不過，今年以來，在規模前5大台股ETF中，元大台灣50受益人增加最多，有22萬7千多人，成長率高達29.3%，其次為富邦台50，增加約11萬人，成長率也有18.3%，而其餘受益人次已高的高股息ETF，均僅有個位數成長。從ETF的受益人次及其變化，可見投資人各有偏好，且在不同時機的選擇會有不同。

每一種投資工具，都有其屬性，ETF也是，投資人仍要搭配個人財務規劃，選擇適當的投資工具。長期投資可以以追蹤大盤指數的ETF為主，而較短期投資，則可選擇特定主題或產業ETF；同時要進行有意義的分散投資，而非只買不同的ETF而已，譬如高股息ETF的成分股都大同小異，在大盤輪動階段，一樣可能同起同落；另外，ETF的波動相對較低，但並非沒有風險，為了追求更高報酬的主動式ETF，振盪也可能相當激烈。

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