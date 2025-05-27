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中國官產「密議」推動「零里程」二手車銷售

2025/05/27 22:05

知情人士透露，中國商務部將與包括比亞迪和東風汽車等汽車製造商會面，討論增加從未駕駛過（零里程）的「二手車」銷售的問題。（路透）知情人士透露，中國商務部將與包括比亞迪和東風汽車等汽車製造商會面，討論增加從未駕駛過（零里程）的「二手車」銷售的問題。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了促進汽車業營收銷售，一位知情人士透露，中國商務部將與包括比亞迪和東風汽車等汽車製造商會面，討論增加從未駕駛過（零里程）的「二手車」銷售的問題。該人士表示，會議定於週二下午舉行。由於會議細節屬於機密，該人士要求匿名。

先前，長城汽車董事長魏建軍上週接受新浪財經採訪時表示，由於汽車業多年來的價格戰，中國市場出現了「零里程二手車」現象。

魏建軍指出，這種現象涉及已註冊並有牌照的汽車，但從未被駕駛過的車，然後在二手市場上出售。魏說，中國二手車平台上至少有3000到4000個賣家在銷售這類汽車。

「零里程二手車」在業界並不是新鮮事，汽車市場競爭激烈，廠家和經銷商可能因市場預測失誤、產能過剩等原因出現大量汽車庫存。

為緩解庫存壓力、回籠資金，經銷商會將庫存時間較長的新車註冊為二手車，以「零公里二手車」的形式出售，這樣既能快速去庫存，又能在一定程度上避免新車長時間庫存而貶值。

消息人士稱，這項策略被業界視為汽車製造商和經銷商，在努力實現積極的銷售目標時支持新車銷售的潛在方法。

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