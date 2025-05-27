中國抗美見縫插針 鼓吹東協和海灣國家打造「大市場」

面對美國川普總統關稅政策下，中國國務院總理李強號召東南亞和海灣國家深化合作，共同創建大市場。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在面對美國川普總統關稅政策下，中國國務院總理李強號召東南亞和海灣國家深化合作，共同創建大市場。同時，中國也正加大海外攻勢，以對抗美國孤立中國經濟。

李強週二在吉隆坡與東南亞和中東領導人會晤時表示：我們要堅定擴大區域開放，培育大市場。我們應本著相互理解的精神有效管控分歧。

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首次高峰會為北京提供另一個機會，影響夾在世界兩大經濟體之間的其他國家。李強此次東南亞之行緊接著國家主席習近平上個月的出訪，當時習近平呼籲亞洲各國團結起來，顯然是為回應美國的遏制。

習近平當時表示，「三方國家處於不同的發展階段，但我們不應讓這些差異成為合作的障礙，而應將其轉化為可以利用的互補優勢」。

今年早些時候，川普對東南亞徵收高額關稅，因為華府指責東南亞國家協助將廉價中國商品轉運到美國。東協和海灣國家也引人注目，因為川普政府希望確保在這些國家建立資料中心的公司不使用中國的人工智慧硬體。

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