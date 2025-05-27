存4千萬就送子女進谷歌！中國銀行爆「資金換實習」

中國興業銀行被踢爆，其私人銀行業務部門推出一項「資金換實習」計劃。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近日中國一家銀行被踢爆，其私人銀行業務部門推出一項「資金換實習」計劃，可以為客戶子女提供知名企業實習機會，包含摩根大通、中金資本、谷歌、微軟等知名企業，報名條件是「非私行客戶新增資金1000萬元（人民幣，約新台幣4134萬元）以上，存量私行客戶新增資金500萬元（人民幣，約新台幣2067萬元）以上」，還要求實習期內資金不得轉移，消息引發熱議，銀行也被疑違法限制客戶動用存款。

綜合中國媒體報導，有中國網友爆料稱，興業私人銀行推出「2025精英實習計劃」，可以為客戶子女提供知名企業實習機會，其中不乏中金資本等企業，報名條件是「非私行客戶新增資金1000萬元以上，存量私行客戶新增資金500萬元以上」，等於新戶須新增存入1000萬元以上，原有私人銀行客戶則須再加碼500萬元以上，並且要求在子女實習期內資金不得轉移。中國媒體《紅星新聞》向興業銀行部分地區的私人銀行中心了解，證實確有上述實習計劃，但報名已於上周結束，一名工作人員表示，該活動只有40個名額。

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這一消息引發了中國網友熱議，有人認為這是明碼標價的銀行存款換實習機會，也有人表示這在私人銀行圈是常見操作。要成為興業銀行私行客戶，需滿足月平均綜合金融資產在600萬元（人民幣，約新台幣2480萬元）以上的門檻。目前，關於該實習計劃的文章在興業私行公眾號上已經無法搜尋到。

有金融行業人士指出，私人銀行為客戶子女提供實習機會的現象比較普遍，也是維繫大客戶關系的一種方式，多家銀行都曾推出類似服務。對於「實習期內資金不得轉移」的條件是否涉嫌違反相關法規。然而，有律師認為，該條件限制了儲戶的取款自由，違反了商業銀行法的相關規定。利用子女實習期間不得取款的條件，實際上變相凍結了儲戶的資金，這是違法的。

外媒報，事實上在2023年，興業銀行官網私人銀行增值服務中，就有「針對您及您子女打造了教育服務體系，涵蓋了留學諮詢、企業實習等專屬服務內容」的介紹。

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