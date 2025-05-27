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中國汽車業已有「恆大」現象 長城董事長警告未爆彈

2025/05/27 18:00

中國電動車巨頭比亞迪宣布大規模降價，引發汽車市場新一波割喉戰，長城汽車董事長魏建軍警告，汽車業已有「恆大」現象。（示意圖，路透）中國電動車巨頭比亞迪宣布大規模降價，引發汽車市場新一波割喉戰，長城汽車董事長魏建軍警告，汽車業已有「恆大」現象。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前中國電動車巨頭比亞迪宣布大規模降價，引發中國汽車市場新一波割喉戰，導致26日港股與A股汽車股價全面下挫。長城汽車董事長魏建軍發出警告，汽車業已有「恆大」現象，只不過沒爆而已，並稱這是災難、不是競爭。

26日，比亞迪港股大跌8.6%，吉利汽車下挫9.5%，蔚來汽車與零跑汽車下跌3%至8.5%，今日（27 日）盤中亦持續跌勢。

據中國汽車流通協會統計，2024年已有超過200款車型主動或被動加入價格廝殺，平均降價幅度達9.2%，導致汽車業利潤率降至3%以下。

魏建軍指出，中國電動車產業普遍處於虧損狀態，長期價格戰正嚴重影響整體供應鏈穩定。部分車廠為壓價，不僅向供應商施壓要求降價，還延遲貨款支付，甚至在安全與品質上偷工減料。他舉例，有些車款在幾年間價格從22萬元人民幣暴跌至12萬元，這樣的降價幅度根本無法維持合理的品質與安全保障。

魏建軍已多次公開對價格戰表達憂慮。他直言「汽車業裡的恆大已經存在，只是還沒爆」，並批評當前車市過度資本化、銷售造假、偷工減料，甚至存在「新車當二手車賣」等亂象。

此外，中國媒體也報導，比亞迪進行今年第3次大促銷，對旗下22款車型進行降價，最大降幅達34%。業界人士認為，比亞迪連續大力度促銷是受到國內市場的壓力。比亞迪也面臨四重風險，包括利潤壓縮、技術同質化、海外阻力及產業內捲，恐步恆大後塵，引發連鎖性產業震盪。

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