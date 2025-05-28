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LTN經濟通》日本半導體復興 全寄望這家公司？

2025/05/28 07:16

市場日前爆出，索尼考慮分拆半導體部門（SSS）。（擷取自中國社群媒體）市場日前爆出，索尼考慮分拆半導體部門（SSS）。（擷取自中國社群媒體）

 索尼分拆半導體部門 市場振奮

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本索尼（SONY）是日本半導體產業的領頭羊，也是全球影像感測器（CMOS）的王者，日前被爆出考慮分拆半導體部門Sony Semiconductor Solutions（SSS），儘管該公司否認，但市場反應熱烈，還推升索尼股價一度上漲7.1%。

據報導，在2008金融海嘯後，索尼經營陷入困境，曾一度考慮退出半導體業、出售感測器部門，但幸虧堅持下來才成就今日地位。之後索尼一直在平衡其電子和娛樂部門，但近年開始加速在半導體領域進行擴張，不但對半導體部門進行大改造，在過去4年狂擴6家工廠，擴增泰國車用晶片的測試及後期封裝產線，也與台積電合資熊本廠，也加大AI領域發展，展現強烈企圖心。

分析師指出，市場對於SSS分拆的傳聞，其熱烈的反應可凸顯了投資者的希望，倘若索尼若將SSS分拆上市，不但可釋放SSS的價值，更可以重新激發股東回報，將進一步也將強化其在全球半導體產業中的地位，並可能吸引更多投資者關注日本半導體企業，對整體產業復甦具有正面影響。

據報導，半導體是日本近年政府全力推動復興的戰略產業，如支持台積電、Rapidus，Sony 願意將領先技術資產公開上市，被市場視為對日本半導體的肯定與信心展現。倘若SSS分拆成功，有望成為日本政策支持「國產半導體重建」的樣板，並與 Rapidus、Kioxia 形成互補的戰略布局。

分析師稱，若索尼分拆SSS，預估估值達7兆日圓。（擷取自中國社群媒體）分析師稱，若索尼分拆SSS，預估估值達7兆日圓。（擷取自中國社群媒體）

索尼半導體部門 初估市值新台幣1.46兆元

據了解，索尼半導體集團旗下有多家公司，除了負責設計產品的Sony Semiconductor Solution，以及負責製造的Sony Semiconductor Manufacturing公司，在歐洲地區有兩家負責3D飛時測距（TOF）感應器、先進影像感測器的公司。另外，在泰國也有製造汽車晶片的測試、封裝基地。

分析師指出，以索尼半導體的營收來看，影像感測器佔了絕大部分。據報導，以CMOS影像感測器（CIS）為主體的索尼半導體事業部門，2024年營收為1799兆日圓（約123億美元）、年增12%，營業利益為2611億日圓、年增35%，兩者皆創新高，預料2025年度仍會成長。

據了解，SSS是全球最大的CMOS感測器供應商，為蘋果、三星、小米等主要智慧型手機製造商提供關鍵零組件，但隨著來自三星和 Omnivision等中國公司的競爭日益激烈，該產品的利潤率已從十年前的25%下降到如今的10%左右。

美媒指出，索尼計劃於今年10月先將金融部門分拆，這可為半導體部門提供了路線圖，但晶片營運的複雜性要大得多。如果美國貿易緊張局勢升級，或者SSS的利潤率繼續下降，不排除將出現延遲。

分析師Kota Ezawa在最近的一份報告中指出，當索尼的科技資產與成長較慢的部門合併時，市場歷來低估了索尼的「科技資產」。這點可從英特爾見端倪。該公司於2023年出售了Altera晶片部門51% 的股份（交易價值 87.5 億美元），這一例子增強了獨立半導體公司的可信度。

花旗集團（Citi）分析師指出，SSS的部門營收與利潤表現，與母公司其他業務（如娛樂、金融）混合評估。倘若索尼分拆SSS，預估市值可能達到7兆日圓（約新台幣1.46兆元），將使投資人能更清楚地評估其業務表現 。

日本復甦半導體產業具重要性，當中關鍵角色就是「索尼」。（擷取自中國社群媒體）日本復甦半導體產業具重要性，當中關鍵角色就是「索尼」。（擷取自中國社群媒體）

台積電熊本設廠 索尼是最大推手 

近年日本政府積極推動半導體產業復興，透過提供大量補助來吸引國內外科技企業赴日投資。當中最令市場關注的，莫過於台積電前往熊本設廠。業內人士指出，台積電日本廠對於日本復甦半導體產業具重要性，當中關鍵角色就是「索尼」。

據報導，早在2019年全球爆發車用晶片荒時，當時的索尼執行長吉田憲一郎與台積電總裁魏哲家於台北會晤，雙方本是針對邏輯晶圓供應進行採購會議，卻意外成為日本半導體復興的重要轉捩點。

據了解，當魏哲家提出「台積電有意赴日設廠」的想法時，吉田不僅表態支持，更積極撮合資源與政策協助。這場會議也從討論採購數量，轉變為討論共同製造，也奠定了JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing）的合作架構。

索尼不只是第一時間表達出資意願，更擔任台積電拓展日本本土關係網的橋樑，協助台積電獲取日本政府數千億日圓補助，並解決土地、水源、勞工等落地問題。

分析師指出，JASM由台積電和索尼半導體在熊本設立的晶圓廠。根據雙方達成的協議，索尼半導體計劃投資約5億美元，取得JASM不超過20%的股權。業內人士指出，索尼是台積電成功落地日本最大催化劑，居中扮演了「市場需求者、技術協作者、政策推動者」的多重角色。

業內人士指出，索尼雖不像台積電擁有先進製程技術，但透過索尼的鼎力相助，今日的JASM不僅象徵台積電全球化的再深化，更成為日本重返晶圓製造關鍵地位的支點，索尼「功不可沒」。

索尼選擇與台積電合作在熊本建晶圓廠，具有技術互補性（彭博資料照）索尼選擇與台積電合作在熊本建晶圓廠，具有技術互補性（彭博資料照）

索尼在CMOS影像感測器 全球市佔率逾40% 

在日本，索尼是營收與利潤最強的半導體企業之一，也被視為是維持日本在全球半導體產業聲量的核心企業。分析師指出，索尼在日本半導體產業中地位非常獨特且關鍵，並非傳統意義上的通用邏輯 IC 製造商，而是全球影像感測器（Image Sensor）龍頭。

其半導體事業主要聚焦在CMOS影像感測器（CIS），全球市佔率為40%至45%，以及應用領域，包括智慧型手機，特別是 iPhone 與高階 Android 手機，以及自駕車、安防攝影機、工業用視覺。

索尼選擇與台積電合作，是具有技術互補性。分析師指出，索尼精於影像感測器與系統整合，台積電則專長於邏輯晶片與先進製程製造，雙方聯手可研發更多感測器+邏輯晶片整合的堆疊封裝技術，例如SoIC、3D stacked CIS。

熊本廠不是高階AI晶片廠，不會做輝達H100這類型的先進AI晶片，但極具戰略價值。據了解，JASM 初期製程是28奈米、22nm奈米、12奈米級16奈米，但這些製程正是索尼感測器用的邏輯控制晶片、車用控制晶片、工業自動化元件所需的。

索尼投資JASM，戰略上是確保「感測 + 邊緣運算」這鏈條不會被中斷。

專家指出，索尼對JASM的投資，不只是「確保供應鏈」，更是在布局未來。隨著其自家電動車事業Sony Honda Mobility展開，索尼希望整合晶片、影像、運算等垂直系統，不再只是晶片買家。

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