第40屆ABA開幕 逾20國金融領袖齊聚台灣

第四十屆ABA會員大會暨研討會開幕，經濟部長郭智輝（中）、金管會主委彭金隆 （左六）、 ABA會長暨中信金控副董事長吳一揆（右六）等貴賓出席共襄盛舉。（ABA提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕超過二十個國家，逾二五○位來自全球各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表齊聚台北！第四十屆亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會十八、十九日登場，以「亞洲銀行：邁向永續的未來」（Asian Banks: Transitioning Toward a Sustainable Future）為題於台北君悅酒店舉行，經濟部長郭智輝、金管會主委彭金隆親臨致詞，為亞太區域之科技與金融永續發展提出建言。

四十三年前為了突破台灣國際困境，中信金控創辦人辜濓松一手催生ABA，為台灣開創民間經貿外交之路，也為亞太地區金融整合邁出重要的一步。為促進區域經濟合作發展及商機訊息交流，ABA在不同會員國之主要城市舉辦年會，其中，一九八一年首屆年會於台北舉辦，一九九八、二○○六、二○一○、二○一五年也在台北舉行，今年中信銀行再度爭取到年會主辦權，為該會成立以來第六度於台灣召開，凸顯中國信託在亞太地區的影響力與優勢。

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不僅國際重要金融業代表出席，駐台北韓國代表部代表李殷鎬、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇等ABA會員國駐台使節亦到場支持。

現任ABA會長、中信金控副董事長吳一揆表示，銀行業正面臨數位轉型挑戰，在客戶需求、營運模式和數位科技發展等因素推動下，銀行業從傳統經營模式逐漸轉為發展以客戶體驗為核心的數位服務，他相信ABA作為國際組織平台，能夠有效協助會員國找到當前挑戰的解決之道，讓銀行業成功數位轉型、邁向永續經營之路。

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