晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

第40屆ABA開幕 逾20國金融領袖齊聚台灣

2024/11/19 05:30

第四十屆ABA會員大會暨研討會開幕，經濟部長郭智輝（中）、金管會主委彭金隆 （左六）、 ABA會長暨中信金控副董事長吳一揆（右六）等貴賓出席共襄盛舉。（ABA提供）第四十屆ABA會員大會暨研討會開幕，經濟部長郭智輝（中）、金管會主委彭金隆 （左六）、 ABA會長暨中信金控副董事長吳一揆（右六）等貴賓出席共襄盛舉。（ABA提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕超過二十個國家，逾二五○位來自全球各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表齊聚台北！第四十屆亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會十八、十九日登場，以「亞洲銀行：邁向永續的未來」（Asian Banks: Transitioning Toward a Sustainable Future）為題於台北君悅酒店舉行，經濟部長郭智輝、金管會主委彭金隆親臨致詞，為亞太區域之科技與金融永續發展提出建言。

四十三年前為了突破台灣國際困境，中信金控創辦人辜濓松一手催生ABA，為台灣開創民間經貿外交之路，也為亞太地區金融整合邁出重要的一步。為促進區域經濟合作發展及商機訊息交流，ABA在不同會員國之主要城市舉辦年會，其中，一九八一年首屆年會於台北舉辦，一九九八、二○○六、二○一○、二○一五年也在台北舉行，今年中信銀行再度爭取到年會主辦權，為該會成立以來第六度於台灣召開，凸顯中國信託在亞太地區的影響力與優勢。

不僅國際重要金融業代表出席，駐台北韓國代表部代表李殷鎬、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇等ABA會員國駐台使節亦到場支持。

現任ABA會長、中信金控副董事長吳一揆表示，銀行業正面臨數位轉型挑戰，在客戶需求、營運模式和數位科技發展等因素推動下，銀行業從傳統經營模式逐漸轉為發展以客戶體驗為核心的數位服務，他相信ABA作為國際組織平台，能夠有效協助會員國找到當前挑戰的解決之道，讓銀行業成功數位轉型、邁向永續經營之路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財