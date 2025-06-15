中國消費者被矇了！4張輝達顯示卡送維修 3張是假貨、每張約4萬元

一位中國硬體維修YouTuber收到了4張據稱故障的輝達RTX 4090顯示卡需要維修，結果發現其中3張是假冒的顯示卡。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒tomshardware報導，一位中國硬體維修YouTuber收到了4張據稱故障的輝達RTX 4090顯示卡需要維修，結果發現其中3張是假冒的顯示卡，是用RTX 3090和RTX 3080改裝，看起來像是真的。

3張假卡顯然無法運行，因此不得不報廢。這4張顯示卡的買家似乎為每張顯示卡支付1394美元（約台幣4萬元），並從一家海外供應商購買全部4張顯示卡。

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這位中國維修YouTuber分享了識別假RTX 4090的關鍵見解。首先，每張正品RTX 4090 的二維碼都位於GPU基板的最左下角。正品RTX 3090和RTX 3080 的二維碼位於同一區域，但略高於基板的左下角。據稱，大多數改裝者不會移動二維碼試圖使其看起來像另一個 GPU 晶片的二維碼，這使得這成為一種驗證RTX 4090真實性的簡單方法。

RTX 4090 中只有一塊是正品，而且確實有損壞，需要修復。這位YouTuber發現部分GDDR6X 晶片和主機板背面的一些電容壞了。在更換了兩塊新的GDDR6X 晶片，並修復了背面的電容後，顯示卡恢復了正常，運行穩定，沒有任何問題。

令人遺憾的是，在現今的GPU市場上，販售仿冒RTX 4090顯示卡已是司空見慣。由於輝達上一代旗艦產品價值不菲且需求旺盛，犯罪分子可以透過拆卸舊款RTX 30 系列顯示卡並將其改裝成RTX 4090 的外觀來牟利。

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