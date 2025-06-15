晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國消費者被矇了！4張輝達顯示卡送維修 3張是假貨、每張約4萬元

2025/06/15 22:05

一位中國硬體維修YouTuber收到了4張據稱故障的輝達RTX 4090顯示卡需要維修，結果發現其中3張是假冒的顯示卡。（取自網路）一位中國硬體維修YouTuber收到了4張據稱故障的輝達RTX 4090顯示卡需要維修，結果發現其中3張是假冒的顯示卡。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒tomshardware報導，一位中國硬體維修YouTuber收到了4張據稱故障的輝達RTX 4090顯示卡需要維修，結果發現其中3張是假冒的顯示卡，是用RTX 3090和RTX 3080改裝，看起來像是真的。

3張假卡顯然無法運行，因此不得不報廢。這4張顯示卡的買家似乎為每張顯示卡支付1394美元（約台幣4萬元），並從一家海外供應商購買全部4張顯示卡。

這位中國維修YouTuber分享了識別假RTX 4090的關鍵見解。首先，每張正品RTX 4090 的二維碼都位於GPU基板的最左下角。正品RTX 3090和RTX 3080 的二維碼位於同一區域，但略高於基板的左下角。據稱，大多數改裝者不會移動二維碼試圖使其看起來像另一個 GPU 晶片的二維碼，這使得這成為一種驗證RTX 4090真實性的簡單方法。

RTX 4090 中只有一塊是正品，而且確實有損壞，需要修復。這位YouTuber發現部分GDDR6X 晶片和主機板背面的一些電容壞了。在更換了兩塊新的GDDR6X 晶片，並修復了背面的電容後，顯示卡恢復了正常，運行穩定，沒有任何問題。

令人遺憾的是，在現今的GPU市場上，販售仿冒RTX 4090顯示卡已是司空見慣。由於輝達上一代旗艦產品價值不菲且需求旺盛，犯罪分子可以透過拆卸舊款RTX 30 系列顯示卡並將其改裝成RTX 4090 的外觀來牟利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財