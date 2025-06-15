比亞迪股價暴跌、汽車業精疲力竭 日媒曝背後關鍵是「內捲」

比亞迪遭遇越來越大阻力，導致股價暴跌。日媒報導，主要關鍵原因來自「內捲」造成的經濟現象。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國最大的電動車製造商比亞迪一直在擴大銷售量，試圖超越美國電動車製造商特斯拉。然而，比亞迪最近遭遇越來越大的阻力，導致股價暴跌。日媒NHK報導指出，主要關鍵原因來自「內捲」造成的經濟現象。

在中國，「內捲」一詞，指的是過度的內部競爭和消耗戰，已成為關鍵字，導致經濟放緩。比亞迪今年5月底的大幅降價，衝擊力正蔓延至整個中國汽車產業，且愈發嚴重。

請繼續往下閱讀...

「內卷」原本是英文單字「involution」的譯文，意為「社會發展到某個階段後，就停滯不前，無法進入下一階段」。然而，這個詞在2020年前後開始在網路上流行，反映中國社會的現狀，例如激烈的考試競爭和長時間工作的晉升競爭。現在，「內卷」被用來表示「一種內向型過度競爭的消耗戰，讓每個人都精疲力竭」，尤其用來形容工業領域的過度競爭。

5月26日，比亞迪在港股市場的股價較5月23日的收盤價短暫下跌逾9%。此後跌勢持續，僅一週後的6月2日，股價較23日收盤價短暫下跌近20%。股價驟跌的導火線，正是比亞迪大刀闊斧的降價策略。

23日，比亞迪以「夏季限時優惠」的名義，對22款車型進行降價，降幅高達34%，在業界引起軒然大波。

隨後，包括大型汽車製造商吉利汽車旗下的電動車品牌吉利銀河、新興電動車製造商零跑車在內的其他汽車製造商也紛紛降價。多家公司紛紛效仿，引發恐慌。

2024年降價車型超過200款，2025年4月底降價車型超過60款，5月降價車型超過100款，「內捲」現象嚴重。由中國汽車製造商組成的中國汽車工業協會也點名批評比亞迪，實屬罕見。中國官方媒體指出，價格戰僅2024年就導致中國汽車業損失1380億元人民幣。

在中國，隨著消費者節儉意識的增強和對通貨緊縮的擔憂持續，汽車產業正陷入激烈的降價競爭。激烈的競爭導致各廠商和經銷商的業績下滑。

一些公司開始破產，其他公司認為身為產業領頭羊的比亞迪進一步大幅降價將為產業帶來重大打擊。中國汽車廠商的高層反覆表達了對日益加劇的降價競爭的擔憂。

隨著比亞迪開啟價格戰，人們對汽車製造商業績效的擔憂加劇，其他汽車製造商的股價也全線暴跌，吉利汽車的股價在一週內下跌約15%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法