尋找中國以外稀土供應 歐洲汽車大廠疾呼：價格不是問題

稀土對汽車製造商至關重要，因為它們不僅用於製造電動車引擎的永久性磁鐵，還用於製造所有汽車的其他零件。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲汽車製造商正與西方稀土公司進行談判，尋求在中國出口限制加劇關鍵材料短缺的情況下，盡快找到供應替代來源。

稀土對汽車製造商至關重要，因為它們不僅用於製造電動車引擎的永久性磁鐵，還用於製造所有汽車的其他零件。中國作為稀土材料供應和加工的主導者，為因應不斷升級的美國關稅戰，於今年4月加強了出口管制。

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據一位知情人士透露，德國賓士正在與英國彩虹（Rainbow）稀土公司進行談判，以確保其南非礦山未來的產量。Rainbow由美國政府部分擁有的礦業公司TechMet支持，預計將於2027年開始生產稀土，最終用於製造永久性稀土磁鐵。

賓士拒絕置評。Rainbow表示，其「正在繼續與包括汽車製造商和全球貿易公司在內的各類產業參與者推進承購談判」。

德國磁鐵製造商Magnosphere執行長埃卡德（Frank Eckard）表示，保時捷和其他汽車製造商已要求增加供應，以避免未來幾週生產線停工。

埃卡德說：「每個人都開始打電話問，『你們能給我們2000塊稀土磁鐵嗎？因為我們的生產線要停產了。價格不是問題，我們來談談你們能做什麼，什麼時候能拿到，以及你們如何做到。』這簡直太不可思議了」。保時捷拒絕對其供應商發表評論。

稀土磁鐵短缺問題並不僅限於歐洲，今年5月，福特因磁鐵短缺而暫停其位於芝加哥的運動型多用途汽車工廠的生產。

埃卡德預測，除非汽車公司能夠找到磁鐵的替代來源，否則汽車生產將在7月中旬停止。

埃卡德表示，一些公司一直在詢問Magnosphere公司是否能夠在不依賴中國供應的情況下生產這些磁鐵。Magnosphere公司使用來自中國的稀土材料來生產磁鐵。汽車業高層曾多次警告稱，稀土磁鐵庫存僅夠維持幾週到幾個月。

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