晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

華為5奈米晶片今年難商業化 外媒曝被這技術掐住

2025/06/15 21:49

華為中心提到，5奈米晶片正在研發中，但2025年不會有任何一款旗艦手機會搭載該晶片，只能把希望寄託在2026年。（取自網路）華為中心提到，5奈米晶片正在研發中，但2025年不會有任何一款旗艦手機會搭載該晶片，只能把希望寄託在2026年。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管早前有報導指出，中國最大的半導體製造商中芯國際已成功開發其5奈米技術，華為的麒麟晶片組可能會利用這項技術升級，但現在，有新的傳言稱5奈米晶片今年不會實現商業化。

微博上一位名為「智慧晶片顧問」的用戶表示，華為中心提到，5奈米晶片正在研發中，但2025年不會有任何一款旗艦手機會搭載該晶片，只能把希望寄託在2026年。

wccftech報導，該爆料者還提到，包括華為在內的本土企業今年可以利用的最先進曝光技術是N+2，麒麟9020已經使用該技術。至於為什麼5奈米晶片不能這麼早就商業化，這與中芯國際現有的深紫外光曝光機（DUV）設備有關。

由於美國禁止向任何中國公司出售ASML的極紫外光曝光機（EUV），5奈米晶圓的量產變得困難重重，華為面臨著良率低、生產成本上升等諸多挑戰。因此，華為只能借助目前的DUV設備，一種名為「多重曝光」的製程可以實現這一目標，但其缺點包括光罩數量增加、複雜性增加以及缺陷率上升。

早前有媒體指出，中國自主研發的EUV曝光機預計在2025年第3季進入試生產階段，如果成功，華為和中芯國際等公司將不再需要海外設備。

令中國情況更加複雜的是，美國已停止向該地區銷售EDA（電子設計自動化）工具。這些設備對於半導體工程至關重要，而華為憑藉其前瞻性的優勢，成功保持了優勢，據報導，它已為其7奈米麒麟9020開發14 EDA工具。

對於未來推出的5奈米SoC，目前尚不清楚該公司是否會依賴相同的工具，還是需要從頭開始開發解決方案。這些障礙自然會使5奈米的商業化更加艱鉅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財