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經部整合11業者 進軍全球最大醫材展

2024/11/14 05:30

經濟部整合國內11家高值醫材廠商，共赴全球最大醫材展MEDICA，設置台灣創新技術專館。（技術司提供）經濟部整合國內11家高值醫材廠商，共赴全球最大醫材展MEDICA，設置台灣創新技術專館。（技術司提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為推動我國高階、高值醫材布局全球對接國際市場商機，經濟部產業技術司整合十一家高值醫材廠商，赴全球最大醫材展MEDICA，設置台灣創新技術專館，其中台灣隊亮點技術包括工研院開發的「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」，針對肝癌腫瘤治療，精準更甚美國大廠產品，已成功技轉仁寶電腦。

「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」獲愛迪生獎、全球百大科技研發獎等大獎肯定，是針對肝癌腫瘤的創新治療方法，能縮短手術時間三十五％，消融誤差控制在二％以內，更優於現行美國大廠產品。

另有金工中心研發的「鎂合金可降解止血夾」，可解決傳統止血夾永久留在體內的問題，已技轉安鎂佳；該產品在力學強度超越國際領先品牌，並獲各國買家好評。

技術司指出，上述兩項技術憑藉卓越技術性能，引起國際買家關注，證明台灣生醫高值醫材的競爭力與創新深度，也能為拓展全球市場奠定堅實基礎。

台灣創新技術專館聚焦在智慧醫療、高階醫材及生醫晶片三大領域。其中，智慧醫療區展示國內ICT及高階影像技術應用在醫材領域的成果，不僅國內科技大廠仁寶、達擎、鴻海、佳世達等參展，潛力廠商博想醫學與超象科技亦投入。

高階醫材區則有可成科技、明基材料、安鎂佳，呈現跨界投入創新醫材研發製造的成果；生醫晶片區則由生奕科技與奎克生技展示國內生醫晶片應用的技術。

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