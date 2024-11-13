預售買氣月月衰退 較6月高峰腰斬

受政策與房貸資金緊縮影響，全台預售屋買氣明顯轉觀望氛圍。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年下半年全台預售屋買氣月月衰退，更較六月最熱時直接腰斬。根據房仲業者彙整全台預售屋揭露件數，九月僅七一四一件，月減二十六％、年減二十二％，為近十四個月首度出現年、月比均衰退的現象。

觀察九月六都預售屋揭露件數，以台中市一三五一件最多，桃園市一二九一件居次，第三名為新北市一一三四件，高雄、台南各七六九、五六五件，台北市僅三五六件；對照六月買氣高峰，台北市減幅近五成，其餘五都至少腰斬，又以高雄市買氣大減近七成最多。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受到房貸緊縮、央行第七波信用管制夾擊，房市景氣轉變，尤其「現在不買、未來會更貴」的預期心理已消除，沒有追價搶房的現象，整體買氣轉為觀望。雖然預售屋沒有立即申請房貸需求，但對房市景氣波動相當敏感，因此買氣月月衰退，而且連中古屋買氣也出現衰退跡象。

根據統計，今年六月全台預售屋揭露件數達一．六萬件，寫下單月新高，但七月以後買氣節節衰退，九月更較六月高峰時直接腰斬。

不過，曾敬德認為，目前房市買氣持續量縮，但要反映房價下修恐怕還需半年以上的時間醞釀，可觀察部分建案是否進行促銷，像是簽約送裝潢金或電視機、洗衣機及冷氣機等「三機」家電；若促銷後房市買氣仍未有起色，部分有資金壓力的建商才會不得已進入價格修正階段。

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