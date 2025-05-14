喊資產被低估！越南女首富張美蘭「寫信求情」換免死

張美蘭涉及越南史上最大金融詐欺案。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南女首富張美蘭（Truong My Lan）因涉及該國史上最大金融詐欺案，去年4月遭判死刑。據她的律師13日透露，張美蘭近日在獄中致信給一個由政府監管、負責管理她財產的委員會，指出當局對其資產價值的評估「嚴重低估」，恐導致國家損失，也損害她個人權益，張美蘭懇請當局允許她參與資產處理，希望賣房產還債，能換取免死。

綜合外媒報導，張美蘭在信中提到，政府指定1家公司對她的726項資產進行估值，其中幾項是位於越南主要城市黃金地段的房地產項目，估值約為97億美元（約新台幣2899億元）。

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不過，張美蘭辯稱，根據當局發布最新的土地價格指導方針，這些資產的價值可能上漲3至5倍，而且如果對她另外440項資產進行估值，政府至少可以再收回77億美元（約新台幣2301億元）。

張美蘭在信中寫道「我相信，憑藉我30年的房地產經驗和對法律的深刻理解……我可以把大部分資產變成『下金蛋的鵝』，這樣政府就能收回成本。」她為此在信中懇請當局允許她參與資產處理。

現年68歲的張美蘭，因挪用與侵佔西貢商業銀行（SCB）資金，其中挪用公司資產金額高達270億美元（約新台幣8068億元），貪污高達123億美元（約新台幣3675億元），這被視為越南史上最大的貪腐案件之一。她去年4月被判死刑，同年12月上訴失敗，但法官說只要她歸還四分之三的侵佔資產，可免一死。

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