台積電美國子公司決議增資、發新股75億美元 分析師喊買台積電ADR

台積電14日代子公司台積電亞利桑那公司公告董事會決議增資發行新股，預計發新股總額75億美元。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電子公司台積電亞利桑那公司向母公司發行305萬股股票，每股面積1000美元。此舉是自2024年9月6日起授權發行750萬股股票的一部分，表明其策略性財務結構，以支持其在美國市場的營運和成長。

台積電14日代子公司台積電亞利桑那公告董事會決議增資發行新股，預計發新股總額75億美元，其中今日核准實際發行其中約4成股，占預計總發行股數約40.67%。

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台積電公告說明，增資資金用途為從事經營積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售與測試。

分析師對台積電ADR股票的最新評級為買入，目標價為 200.00美元。TipRanks的AI分析師Spark表示，台積電ADR表現優異。

台積電的總體得分反映強勁的財務表現和積極的技術指標，儘管受到收益電話會議中強調的估值問題和挑戰的影響。該公司強勁的收入成長、策略擴張以及在人工智慧需求方面的領導地位是其顯著優勢。然而，潛在的利潤率稀釋和特定行業的風險仍帶來顯著的挑戰。

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