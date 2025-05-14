英特爾沮喪認了！1.8奈米有測試但未說服客戶下大單

英特爾高層坦承，18A尚未贏得任何來自客戶的「重大」業務，媒體報導稱這可不是個好消息。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾1.8奈米製程（18A）對公司突破經營困境一直至關重要，但據英特爾高層坦承，18A尚未贏得任何來自客戶的「重大」業務。美媒報導稱這可不是個好消息。

英特爾財務長戴維·津斯納 （David Zinsner） 周二在波士頓的一次會議上發表評論。據路透報導，津斯納表示：「我們獲得了測試晶片，然後一些客戶放棄了測試晶片......因此，目前承諾的數量肯定不多。」

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此前媒體報導，輝達和博通等公司已向英特爾發送測試晶片以評估18A製程。無論測試過18A的是那家公司，經過津斯納確認，這些測試晶片都沒有說服大客戶向英特爾下大訂單。

換句話說，潛在客戶已經嘗試使用測試晶片對18A進行測試，但尚未被說服簽署訂單協議。

英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）曾表示，他願意將整個公司押注於18A。事實上，首批18A晶片將於今年稍後以英特爾下一代筆記型電腦CPU Panther Lake 的形式推出。

為客戶生產晶片，而不是只生產自己的產品，這是英特爾近年來擺脫困境的計劃的核心。現在看起來，挑戰仍是很大。

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