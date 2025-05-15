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LTN經濟通》豐田下波重押事業？接班人揭密

2025/05/15 07:10

豐田章男在2023年4月正式卸下豐田汽車（Toyota）社長職務，轉任會長。（彭博）豐田章男在2023年4月正式卸下豐田汽車（Toyota）社長職務，轉任會長。（彭博）

豐田想彰顯絕非家族企業

歐祥義／核稿編輯

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕豐田章男（Akio Toyoda）在2023年4月正式卸下豐田汽車（Toyota）社長職務，轉任會長，改由時任凌志（Lexus）總裁的佐藤恒治接任社長，這讓不少人好奇，豐田章男為何不把企業交給長子豐田大輔？但隨著豐田汽車打造的科技實驗城市「Woven City」在今年正式揭幕，外界才逐步看清豐田家族的接班哲學。

豐田汽車過去就有重用豐田家族以外經理人的歷史，章男的父親豐田章一郎，在1992年卸任豐田汽車社長後，交棒給弟弟豐田達郎，但達郎在1995年因病卸任社長後，是由公司資深高層奧田碩接任，再來張富士夫、渡邊捷昭先後擔任社長，過了14年後，在2009年社長大位才再度交棒到豐田家族的章男手上。

章一郎1992年交棒給弟弟達郎時，曾對於媒體質疑豐田是「家族企業」表達不滿，他強調除了達郎之外，豐田董事會成員中並無其他豐田家族出身者。他說，任命達郎擔任最高職位，是基於「廣泛的經歷與實績」所作出的判斷。在章男就任社長時，章一郎也採取了相同的邏輯來說明。

身為豐田家族的一員，外界對於章男的期待眼光日益強烈，他的煩惱也越來越大，所以在美國取得學位後，他反而待在美國的投資銀行工作，不過到了1984年，他決定正視並接受「豐田」這個姓氏，進入豐田汽車。章一郎當時嚴厲地告訴章男：「現在整個豐田，沒人想要當你的部下」，明言不會對他有任何特別待遇，基於此，章男從豐田汽車的基層做起，累積了豐富的實務經驗，直到16年後的2000年才被升為高階主管。

豐田汽車過去就有重用豐田家族以外經理人的歷史，圖為章男的父親豐田章一郎。（美聯社）豐田汽車過去就有重用豐田家族以外經理人的歷史，圖為章男的父親豐田章一郎。（美聯社）

豐田重要家訓「一代一業」

事實上，豐田有極為重要的家訓「一代一業」，指的是每一代都要開創一項新的事業，重點在於不要忘記創業家精神，章一郎就曾說過：「企業的壽命是30年，如果我們當初只做紡織機，就不會有現在的豐田集團。」豐田章一郎後來開創了豐田集團的住宅事業，房屋製造商「Toyota Housing」，後來千禧年代經營網路，到了現在的2020年代，沒意外會朝人工智慧（AI）上發展。

2020年1月的消費電子展（CES）展上，豐田汽車沒有發表新車或新技術，而是將搶進「智慧城市」的研發，計劃在日本靜岡縣裾野市，利用豐田汽車關閉的一座工廠舊址，興建一個連結所有物品、服務的實驗城市「Woven City」。Woven City的名稱，源於豐田汽車從織布機起家的歷史，Woven是紡織英文「Weave」的過去分詞，因為把道路編織起來，才能形成一座城市。

就在豐田章男宣布Woven City計畫後幾個月，新冠疫情讓全球陷入了停滯狀態，之後這項計畫幾乎被人遺忘，暌違5年後，豐田章男才又出現在2025年1月CES展上，喚起大家的回憶。根據豐田章男揭曉的最新資訊，Woven City第一期工程已在2024年10月底完成，首批居民將在2025年秋季入住，而Woven City致力於4個領域的研究和創新，分別是人、物品、資訊和能源的移動。

豐田在日本靜岡縣裾野市，利用豐田汽車關閉的一座工廠舊址，興建一個連結所有物品、服務的實驗城市「Woven City」。（美聯社）豐田在日本靜岡縣裾野市，利用豐田汽車關閉的一座工廠舊址，興建一個連結所有物品、服務的實驗城市「Woven City」。（美聯社）

聚焦發展智慧城市Woven City

豐田汽車2018年成立的子公司「TRI-AD」，主要研發自動駕駛技術，在2021年更名為「Woven Planet Holdings」，2023年又更名成「Woven by Toyota」，目前是豐田汽車全資子公司。該公司旗下有投資基金「Woven Capital」，聚焦於無人駕駛車技術的投資，包括自主移動、自動化、人工智慧、機器學習、數據與分析、連接技術，以及智慧城市等領域。

章男的兒子大輔，就是TRI-AD的創始成員之一，如今他是Woven by Toyota的資深副總裁，更是Woven City的負責人。大輔強調，Woven City不是一座「智慧城市」，而是「移動服務能力測試計畫」的試驗場所，強調豐田並不是房地產開發商。

Woven City的所有建築都透過地下通道相連，未來將有自動駕駛車輛在地下穿梭，負責收垃圾與配送物品，首批入住人數將有100人，他們被稱為「織工」（weavers），是來自豐田及其合作企業的員工，包括泡麵製造商日清（Nissin）與空調製造商大金（Daikin）。

除了Woven City，Woven by Toyota的目的還有打造車輛作業系統軟體，以及自動駕駛技術與安全功能，是豐田轉型為「移動服務公司」（Mobility Company）的核心技術引擎，也就是將汽車和各項服務結合起來的企業。

透過Woven City，或許外界更能理解豐田家族的接班哲學，至於豐田汽車未來會因此有更不一樣的發展嗎？仍有待時間證明。

豐田大輔是Woven by Toyota的資深副總裁，更是Woven City的負責人。（彭博）豐田大輔是Woven by Toyota的資深副總裁，更是Woven City的負責人。（彭博）

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