川普密友、前商務部長爆：只要川普在白宮 對中貿易戰永遠不會結束

億萬富翁商人、川普的長期密友羅斯（Wilbur Ross）表示，只要川普還在白宮，與中國的貿易戰就還不會結束。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）表示，只要川普還在白宮，與中國的貿易戰就還不會結束。

億萬富翁商人、川普的長期密友羅斯在雅虎財經的Opening Bid播客中說：「嗯，我認為這件事永遠不會結束，但如果這些關稅上漲超過100%，那它就結束了」，這是一位川普內部人士向股市多發的嚴肅提醒。

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羅斯曾於2017年至2021年擔任第39任美國商務部長，著有《風險與回報：創造商業與生活中的成功》一書。任職期間，羅斯協助實施川普對中國的首批關稅。

羅斯補充說：「一旦關稅超過40%或50%，再加徵關稅也沒有多大區別，因為你實際上已經表示，我們不會和你做生意了。即使吸收率為40%或50%也未必能被吸收，更不用說125%或135%了。」

美中在瑞士舉行週末高層會晤後，美國將把對中國商品的「互惠」關稅從125%降至10%，川普針對中國在芬太尼貿易中所扮演的角色徵收的另外20%的關稅將保持不變。中國則將把對美國商品的報復性關稅從125%降至10%。

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