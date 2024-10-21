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防經濟墜崖 中智庫︰須逾45兆刺激措施

2024/10/21 05:30

中國財政部旗下的財政科學研究院院長劉尚希表示，中國的刺激規模須超過10兆人民幣，才能提振經濟。（路透）中國財政部旗下的財政科學研究院院長劉尚希表示，中國的刺激規模須超過10兆人民幣，才能提振經濟。（路透）

企業經營虧損、出口商利潤降 Q4經濟成長仍可能暴跌

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國財政部旗下的財政科學研究院院長劉尚希表示，中國的刺激規模「絕對應超過」十兆人民幣（約四十五．一四兆台幣），才能防止最糟糕的經濟「墜崖」情況發生；他也警告，基於經濟現況，中國第四季的經濟成長仍有大幅下滑的風險。

中國近期接連召開經濟刺激記者會，但都沒有說明具體刺激規模，引發熱烈討論與臆測。對此，同時身為中國全國政協委員的劉尚希指出，包括消化地方政府債務、發行專項債券，以及解決全國房地產危機等全面刺激規模，絕對應超過十兆人民幣，「如果不採取非常措施提振內需，經濟可能墜崖」。

中國財政部長藍佛安十二日強調，「中央財政在舉債和提升赤字方面是有較大空間的」，他還承諾一次性增加較大規模債務限額，以置換地方政府存量隱性債務。

提高中央債務占比 降地方槓桿

香港《南華早報》報導，劉尚希表示，雖然北京對於債務向來謹慎，但已出現中央政府提高債務並將注意力轉向擴大內需的強烈訊號；他補充，中國政府的債務結構正轉向於中央政府債務占更大比率，而地方政府應降低槓桿。

他指出，過去中國認為三％的財政赤字率是警戒線，而現在北京應視不斷演變的情況靈活行動，這猶如治病，「如果你生病，必須服藥，甚至服用高劑量的藥物，如果病好了，就可以停藥」。

他強調，只有重振經濟，才能降低風險，中國面臨長期且罕見的名目GDP（國內生產毛額）減去實質GDP為負差距的現象，「這倒掛的增長率是不正常的」，顯示陷入通貨緊縮。

產能過剩 焦點應放在擴大內需

另，他指出，根據中小型企業陷入困境、上市公司財務虧損，以及出口商雖營收上升但利潤降低等狀況，中國第四季經濟成長仍有暴跌的可能；雖然當局耗費數年改革供應端，以解決二○○八年四兆人民幣刺激計畫引發的工業產能過剩問題，但如今焦點應放在擴大內需。

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