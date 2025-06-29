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韓國晶片成功模式走到盡頭！韓學者不忍了 疾呼快學台灣

2025/06/29 19:19

韓國學者表示，台灣是值得借鏡的國家，擁有完善的半導體生態系成為全球半導體中心。示意圖。（法新社）韓國學者表示，台灣是值得借鏡的國家，擁有完善的半導體生態系成為全球半導體中心。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國半導體學會會長、光雲大學半導體系統工程系教授申鉉哲（音譯）表示，韓國半導體產業的成功模式已走到盡頭，長期以記憶體為中心的產業結構，極易受到三星電子危機的影響。他指出，台灣是值得借鏡的國家，以台積電為中心，涵蓋中小型IC設計、封裝、材料和設備公司，擁有完善的半導體生態系成為全球半導體中心。

韓媒《Hankyung》29日報導，申鉉哲指出，韓國半導體產業正面臨結構性危機，政府需要制定以生態系為中心的新戰略，涵蓋IC設計、晶圓代工和封裝測試，不再侷限於記憶體產業。

申鉉哲直指，韓國半導體產業的成功模式已走到盡頭，長期以來一直以記憶體為中心的產業結構，極易受到三星電子危機的影響。他說，由於缺乏能夠引領整個生態系的晶圓代工廠，導致IC設計和後端產業成長緩慢。

他強調，台灣是一個值得借鏡的國家，台灣擁有完善的半導體生態系統，以台積電為中心，涵蓋了中小型IC設計公司、封裝公司、材料和設備公司。他稱，集中戰略使韓國在記憶體領域佔據全球第一，如今已達到極限，反觀台灣則是透過對半導體生態系的均衡投資，已成為全球半導體中心。

申鉉哲表示，強化半導體生態系的關鍵在於「晶圓代工廠」，如果堅決扶持晶圓代工廠，IC設計企業就能安心找到量產合作夥伴，後端製程生態系也會隨之發展壯大，他並強調，我們（韓國必須發展三星的晶圓代工業務，與台積電競爭，同時，扶植像DB HiTek這樣的中小型晶圓代工廠。

他也提到了半導體人才培養的問題，申指出，優秀人才湧向醫學院、牙醫和藥學系，連首爾大學工學院研究所也招生不足，這恐造成其他學校的工學院研究所像多米諾骨牌一樣倒閉。他說，薪資差距是學生集中於醫學院的原因，而美國工程師則透過股票獎勵，獲得與醫生相當的薪酬，韓國工程師則是除了薪資之外，幾乎沒有其他激勵措施。

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