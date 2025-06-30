LTN經濟通》打爛中國稀土牌 西方復仇者出線

巴西想取代中國，成為美國新的稀土供應商。（擷取自中國社群網站）

巴西稀土多為重稀土

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年中美博弈最熱門的籌碼就是「稀土」，就在中美兩國正為稀土大戰正酣之際，巴西跳出來表態想成為美國新的稀土供應商。專家指出，巴西加入稀土戰局，想打破中國對稀土的掌控，其底氣除了稀土儲量名列全球第三，最關鍵的該國稀土是「輕重兼具」，但以重稀土（HREE）為主。

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據了解，巴西的重稀土，主要包括了鏑和鋱等，這使得巴西成為全球為數不多具備重稀土潛力的國家之一，也是美國、日本、歐洲近年積極與巴西接觸的關鍵原因。

分析師指出，稀土元素一般分為輕稀土（LREE）和重稀土。其中，輕稀土包含鑭（La）、鈰（Ce）、鐠（Pr）、釹（Nd）、鉕（Pm）、釤（Sm）、銪（Eu）；重稀土包含釓（Gd）、鋱（Tb）、鏑（Dy）、鉬（Ho）、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、鑥（Lu） 和釔（Y）。

根據美國地質調查局（USGS）於2024年公布「全球稀土儲量（Reserves）」與「已知礦產量（Resources）」排名與分析，巴西有2100萬噸稀土儲量，僅次於中國和越南，甩開印度幾條街，主要儲量位於亞馬遜雨林地區、米納斯吉拉斯州和戈亞斯州。

儘管儲量豐富，但由於巴西缺乏專業技術設備和規劃，儘管儲量占世界2成，但產量僅占0.02%。《里約日報》估計，巴西每年稀土產量約在80噸，遠低於中國的24萬噸。對此，外媒指出，為了抗衡中國在全球稀土產業的獨大，美國政府已經聯合友邦國家，協助巴西全力開採，以增加產能超越中國。

近期巴西加速發展稀土產業，多個項目正火熱進行中。（擷取自Rainbow Rare Earths）

成「去中國化稀土供應鏈」計劃的核心拼圖

現今的巴西成了整個西方「去中國化稀土供應鏈」計劃的核心拼圖。專家指出，美國支持巴西發展稀土產業，主要是出於地緣政治考量，畢竟比起蒙古的稀土礦，巴西的位置確實有優勢，可以直接跨大西洋到歐美，省得還得千里迢迢從亞洲運貨，也繞開了麻六甲海峽的咽喉要道。

巴西與稀土元素的關係可以追溯到1885年，當時巴伊亞普拉多地區開始開採獨居石砂。巴西主要稀土產區包括阿拉沙，米納斯吉拉斯州、米納斯吉拉斯州莫羅杜費羅、米納斯吉拉斯州波蘇斯迪卡爾達斯、戈亞斯州米納蘇、卡塔勞，戈亞斯州和巴伊亞和聖保羅等多個地點。

近期巴西加速發展稀土產業，多個項目正火熱進行中。其中，巴西戈亞斯州的塞拉貝爾德稀土礦已經開始投產，這是巴西第一個大型稀土礦，主要生產釹和镨等永磁材料用的稀土元素。

據報導，這個計畫從構思到投產花了15年，獲得了美國和英國1.5億美元投資，也被列入美國主導的「礦產安全夥伴關係」名單。業內人士指出，這項目看起來很風光，但年產量還不到中國單日產量的三分之一，這個差距實在有點大。

位於戈亞斯州的塞拉維德計畫於今年初投產，將成為巴西首個離子吸附黏土稀土礦場及加工整合計畫。據了解，塞拉貝爾德集團營運長里卡多·格羅西（Ricardo Grossi）透露，計劃到2026年將稀土氧化物的年產量增至5000噸，並專注於釹、镨、鏑和铽等關鍵元素。

分析師指出。巴西盧拉政府計畫扶持稀土產業鏈，並簡化開採許可手續，跟美國、歐洲、日本等建立合作關係，據傳已有124個相關項目申報，總投資超過850億雷亞爾，其中27個項目涉及稀土。

《里約日報》指出，卡里納計畫（Carina Project）是目前巴西投資最大的稀土計畫。該專案預計營運週期為22年，年產能為191噸鏑铽和1350噸镨釹，預計2028年投產。

巴西稀土礦場。（擷取自中國社群網站）

巴西政府啟動「稀土獨立計劃」

根據巴西地質調查局（CPRM） 的最新報告顯示，在境內巴伊亞州和戈亞斯州的黏土礦床中，重稀土氧化釹儲量達120萬噸，佔全球已探明重稀土資源的7.8%。

為了吸引稀土投資，巴西政府正式啟動「稀土獨立計劃」，計劃用10億美元政府獎金撬動私人資本，預計在2030年前建成完整的稀土開採加工產業鏈。許多新創公司看到巴西政府的政策紅利後，紛紛押注南美黏土礦能否打破中國壟斷，期望在新的掏金熱潮下分得一杯羹。

巴西礦業協會（Ibram）估計，2024-28年期間，巴西稀土計畫投資預計將大幅成長至14.6億美元，而2023-27年期間僅為1.5億美元。然而，這仍然只是巴西預計到2028年645億美元礦業總投資的一小部分。

專家指出，考慮到這些礦物的價值，其經濟潛力令人震驚。例如，氧化釹每噸售價高達7.5萬美元，而鐵礦石每噸約120美元，利潤是其625倍。這種巨大的價值差異可能會改變巴西的經濟格局，減少對傳統商品的依賴，實現國家出口組合多元化。

稀土冶煉技術壁壘分明，中國門檻難以跨越 。（擷取自中國社群網站）

中國冶煉門檻難跨越 具壟斷「3優勢」



今年4月初，北京管制了鏑、釓、鑥、釤、鈧、鋱、釔等7種稀土出口。專家指出，軍事工業對稀土的依賴遠超過民用領域，中國稀土出口管制出口，猶如一把利刃，直插美國「軍工心臟」。

據了解，全球軍事工業的精密齒輪中，稀土元素猶如潤滑劑不可或缺。一架F-35戰機需消耗408公斤稀土，其戰機的隱身塗層、精確導引系統的陀螺儀、雷射導引炸彈的晶體元件，均需特定稀土元素支撐。但最重要的是，但如果製造F-35戰機時，使用純度不夠的稀土磁材，可能導致災難性後果。

業內人士指出，冶煉門檻可不是能開玩笑的，其技術優勢在軍事領域尤其致命。以F-35戰機為例，其引擎渦輪葉片需添加釔、釓等稀土元素提升耐高溫性能，以中國所掌控的99.999%純度氧化鏑，是可確保磁材在600度高溫下不失磁性的關鍵。

至於澳洲萊納斯馬來西亞工廠掌控99.95%純度的產品。業內人士直言，別小看這0.049%的差距，在軍工領域這可能意味著生死之別，因為在同等溫度下，其磁性衰減速度是中國的3倍。這意味著，F-35戰機雷達系統可能因材料性能不足而提前失效。

因此，目前巴西面臨的最大問題不是沒有稀土礦，而是沒有加工技術，稀土在開採出來後，只是第一步，後面還有分離、純化、加工等階段，目前全球92.3%的稀土冶煉產能都在中國手裡，這才是真正的技術門檻。

分析師認為，即便巴西投入至少200億美元，完成70%未勘探礦區的開發，，但冶煉成本問題也是個大麻煩。因為中國企業能以每噸800美元的成本提煉稀土，但巴西得花三倍的價錢，倘若西方買家要購買巴西稀土，就需要付出更高代價。

專家指出，中國在重稀土提煉領域擁有「技術 + 價格 + 產能」壟斷三優勢，是其他國家目前無法替代的，加上巴西稀土礦場開採出的稀土，仍主要運往中國進行加工，巴西想在該行業占有一席之地，最多只能在某些細分領域找到自己的位置。

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