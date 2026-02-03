台股記憶體廠驚爆大逃殺！南韓老神在在

長江存儲科技原定在明年才量產的武漢新廠投產時程，提前到今年下半年實現，造成台灣記憶體股出現崩跌。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕業界傳出NAND Flash（快閃記憶體）中國大廠長江存儲科技（YMTC），原定在明（2027）年才量產的武漢新廠投產時程，提前到今（2026）年下半年實現，造成台灣記憶體股昨（2）日出現史詩級崩跌，今（3）日台股相關個股持續下跌，南韓記憶體類股則強力反彈，根本無視長江儲存的存在。

業界傳出，長江存儲擴產計畫超速進行，武漢新廠第3期投資項目的量產時間，由原訂的2027年提前到2026年下半年，新產能開出可望快速彌補供需缺口，且實現時間可能就落在今年下半年，讓原本挾「供不應求」而自重的記憶體，頓失漲價利器。

此外，繼長江存儲下半年提前量產，又再傳出DRAM大廠長鑫科技祭出流血價銷售DDR4，其中DDR4 32GB模組以138美元拋售，約合4357元台幣，比目前市面行情還要300至400美元，約9470元至1.2萬元台幣台要低。

消息傳出後，昨日群聯（8299）、華邦電（2344）、品安（8088）、廣穎（4973）、南亞科（2408）、力積電（6770）等均亮燈跌停，旺宏（2337）、威剛（3260）、十銓（4967）則有8%至9%的跌幅。

今日雖然台股開盤大漲，但相關族群卻上沖下洗，南亞科、華邦電、群聯、力積電、華東、旺宏、威剛、十銓等記憶體股都呈現開高走低狀態，群聯、南亞科、華邦電等一路打入跌停。

不過日韓相關個股部分，至乎未受消息影響，今日SK海力士約上漲7.50%左右、三星上漲近7%、鎧俠則上漲約9%。

但事情是否真的屬實，目前仍有不同觀點與報導。有中國媒體引用消息人士論述指出，從破土動工到啟動量產僅約1年時間，在半導體產業中相當罕見。長江存儲透過在廠房尚未完全完工前就先行導入部分設備並進行調試的方式，企圖透過「邊建廠、邊投產」的策略搶占市場先機，以迎合NAND Flash全球供不應求的局面。

也有產業分析指出，即使長江存儲擴產或加速產能釋出，從供需結構來看，此一影響預期有限。觀察人士認為，國際大廠例如三星、SK 海力士與美光等更著重高附加值產品與製程技術提升，而非大幅擴產，且多家原廠已表態今年產能接近滿載甚至售罄，缺貨狀態可能延續至2027年，因此單一廠商的產能變動不一定能在短期內根本扭轉整體市場供需。

科技媒體《Tomshardware》則報導，這座新廠似乎是是該公司在美國制裁下最具雄心的項目之一，作為中國擴大本土閃存產能與減少外部依賴的一部分，而這一擴產計畫強調了中國政府與產業政策支持下，長江存儲在全球NAND Flash供應中的戰略角色。

但報導認為，即便長江存儲在當前環境下推進建設， 由於缺乏先進美國設備與頂尖製造工具，實際量產與提升良率仍面臨技術與供應鏈挑戰，也仍需要一定的時間。

