馬爾地夫快破產了 栽在中國不對等貿易和債務陷阱

外債加劇馬爾地夫的財政困境，而中國的貸款行為和貿易政策在經濟衰退中扮演著重要角色。中國佔馬爾地夫貿易額的97%，而馬爾地夫對中出口額僅佔不到3%。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬爾地夫面臨日益嚴峻的債務挑戰，國際金融機構警告，由於外匯儲備下降和債務償還增加，該島國的經濟穩定面臨風險。外債加劇馬爾地夫的財政困境，而中國的貸款行為和貿易政策在經濟衰退中扮演著重要角色。中國佔馬爾地夫貿易額的97%，而馬爾地夫對中出口額僅佔不到3%。

馬爾地夫的總債務已從2018年的30億美元增加到2024年3月的82億美元，預計到2029年將超過110億美元。其中，34億美元是欠中國和印度的債務。隨著債務償還期限的接近，馬爾地夫需要在2025年償還6億美元的外債，並在2026年償還高達10億美元的債務。

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惠譽在2024年6月至8月期間三度下調該島國的評級，而穆迪也對該政府的長期財務狀況保持負面展望。

2025年1月生效的《中馬自由貿易協定》（FTA）非但沒有緩和馬爾地夫的經濟困境，反而使其雪上加霜。儘管雙邊貿易額約為7億美元，但差距依然龐大。中國佔馬爾地夫貿易額的97%，而馬爾地夫出口額僅佔不到3%。

根據該自由貿易協定，馬爾地夫取消91%中國進口產品的關稅，這為中國帶來巨大利益，但對馬爾地夫的經濟效益卻微乎其微。 2025年前兩個月，中國對馬爾地夫的進口額達到6500萬美元，而2024年同期為4300萬美元。

這項自貿協定也讓中國公司在馬爾地夫旅遊業發揮影響力，導致中國遊客帶來的經濟利益很大一部分回歸中國。

儘管馬爾地夫嘗試向各機構尋求財政援助，但迄今仍未成功。馬爾地夫政府向海灣合作委員會（GCC）各成員國申請3億美元援助，但尚未積極回應。

此外，穆罕默德·穆伊祖總統向中國提出的2億美元預算支持、債務再融資和貨幣互換請求，尚未得到令人滿意的回應。不過，印度提供的7.5億美元貨幣互換協議暫時緩解了馬爾地夫的困境，使馬爾地夫暫時能夠維持進口支出和政府支出。

金融機構和專家警告稱，如果不進行債務重組，馬爾地夫有可能步鄰國斯里蘭卡的後塵，後者在2022年面臨主權債務違約。如果不及時進行經濟改革和財政援助，馬爾地夫可能很快就會宣布破產，從而帶來嚴重的經濟和社會後果。

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