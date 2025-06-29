主權AI才是金雞母！外媒驚爆輝達悄悄放棄「這件事」

輝達執行長黃仁勳（右）正積極爭取新商機，滿足各國政府對主權 AI的需求。圖左為英國首相施凱爾。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，大型科技公司對AI 基礎設施的資本支出已經耗盡，輝達正在悄悄放棄將大型科技公司作為其主要業務驅動力，輝達執行長黃仁勳積極開闢下一個兆級美元商機，滿足各國政府對「主權 AI」的需求。

科技媒體《Wccftech》29日報導，業界經常就輝達的潛在收入來源爭論不休，因為各種指標表明，大型科技公司在建立滿足客戶需求所需的 AI 基礎設施相關支出已經耗盡，輝達對大型科技公司的依賴確實正在結束。

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報導稱，黃仁勳正在選擇更廣泛的策略，也就是滿足來自「主權 AI」的需求，開闢下一個金雞母。對一個國家而言，主權AI的重要性堪比電力、天然氣或水利設施，輝達即將從這個機會賺取「數千億美元」。

尤其是在川普入主白宮之後，輝達在白宮的地位顯著提升，這不僅是因為它是美國市值最高的公司之一，輝達也是滿足所有 AI 需求的首選。

美國已經意識到各國正在尋求投入數十億美元打造AI基礎建設，為了把握商機，川普的中東之行帶著黃仁勳，表明AI基建將是各國下一個投入數十億美元的領域。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（阿聯）和卡達等中東國家，準備將數十億美元的石油資金投資AI基建，輝達與沙烏地阿拉伯HUMAIN AI的合作就是一個價值數十億美元的機遇。

除了中東地區，歐洲也對AI表現出濃厚的興趣，因此黃仁勳最近多次出訪，出席好幾場會議並簽署多項協議。其中最引人注目的合作之一是輝達與德國電信攜手，為歐洲製造商打造德國首個工業 AI 雲端平台，該平台將配備超過 1萬個 Blackwell GPU。

報導說，輝達執行長黃仁勳日前宣告，全球進入機器人與自駕車10年，作為技術基礎的AI基礎設施潛力龐大，市場規模可能達到目前被認為「不可能」的境界，估計價值將達到驚人的100兆美元。

報導總結，AI潮流的深度遠超過一般消費者的認知，儘管業界關注的是大型科技公司的發展，但目前輝達真正的目標客戶是政府支持的機構，因此該公司專注於與政府建立關係，掌握商機。

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