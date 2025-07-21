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美國貿易立場強硬 傳歐盟最快本週制定報復計劃

2025/07/21 09:35

美國貿易立場強硬，傳歐盟最快本週制定報復計劃。（法新社資料照）美國貿易立場強硬，傳歐盟最快本週制定報復計劃。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，在8月1日最後期限之前，美國總統川普（Donald Trump）的關稅談判立場已趨於強硬，歐盟特使預計最快本週舉行會議，制定計劃應對可能出現的無協議局面。

《彭博》報導，絕大多數歐盟成員國都傾向繼續與華府進行談判，以期在下（8）月的最後期限前打破僵局。然而，知情人士透露，自上週於華盛頓舉行會來以來，各方努力尚未取得進展，進一步的談判預計將在未來兩週繼續進行。

知情人士指出，美國目前似乎希望對歐盟商品徵收高於10％的關稅，而可能獲得的豁免範圍卻愈來愈小，僅限於航空、部份醫療器材和學名藥、幾種烈酒以及美國需要的特定製造設備。

知情人士提到，雙方還討論了在某些特定產業的潛在產量上限、鋼鐵和鋁的配額，以及如何將供應鏈與供應過剩的金屬產地隔離。知情人士警告，及時達成協議，也需要川普簽名，而他的立場仍不明。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週日（20日）在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目面對全國（Face the Nation）表示，自己認為所有這些主要國家都會明白，向美國開放市場比支付高額關稅更好。盧特尼克也補充，自己在週日稍早，已與歐洲貿易談判代表進行了交談。

川普本月致函歐盟，警告從8月1日起，歐盟大部份出口產品將面臨30%的關稅。除此之外，川普也對多個產業徵收個別關稅，例如汽車和汽車零件的25％、鋼鋁的50％，近期宣佈銅關稅50％，川普還威脅最快下個月要對藥品、半導體徵新關稅。

歐盟預估，美國加徵的關稅，已涵蓋歐盟對美出口的3800億歐元（約新台幣13兆元），約佔歐盟對美國的出口的70％。在川普致函之前，歐盟曾希望逐步達成初步框架，以便雙方在在10％的基準框架基礎上。進一步進行談判。

歐盟一直在尋求比美國提供更廣泛的豁免，並希望保護歐盟免受未來其他行業關稅的影響。儘管人們早已普遍認為任何協議都會對美國不利，但彭博社先前報道稱，歐盟將評估協議的整體失衡程度，然後再決定是否啟動任何重新平衡措施。

但《彭博》先前報道稱，歐盟將評估協議的整體失衡程度，然後再決定是否啟動任何重新平衡措施。

歐盟已批准對價值210億歐元（約新台幣7217.6億元）的美國商品徵收關稅，這些關稅可能迅速實施，作為川普金屬關稅的回應。歐盟也準備了另一份清單，將對價值720億歐元（約新台幣2.47兆元）的美國產品，這些關稅將主要針對工業產品，包括波音公司的飛機、美國製造的汽車等等。歐盟也正在研究關稅以外的潛在措施，例如出口管制和對公共採購合約的限制。

《彭博》上週報導稱，愈來愈多的歐盟成員國希望，如果雙方未能達成可接受的協議，且川普繼續實施其關稅威脅，歐盟將啟動其最有力的貿易工反脅迫工具，這將賦予歐盟官員採取報復行動的廣泛權力。

這些措施可能包括對美國科技巨頭徵收新稅，或對美國在歐盟的投資進行有針對性的限制。這些措施還可能包括限制美國企業進入歐盟某些市場，或限制美國公司競標歐洲公共合約。

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