台積電在內！美媒點名7月值得買進的「6檔股票」

《24/7 Wall Street》分析7月「值得買進的6檔股票」。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商業經濟網站《24/7 Wall Street》指出，在川普的政策激勵下，美國正經歷一場前所未有的商業復興，至今已有超過5兆美元的新投資承諾。許多國際企業，儘管總部設在海外，卻因其產品與服務在美國市場具有高度需求或強大人氣，將直接受益於美國經濟復甦。報導分析7月「值得買進的6檔股票」，當中涵蓋了從明星企業到潛力黑馬的多元組合。

1.台積電（TSMC，NYSE: TSM）

當川普宣布首波對等關稅作為重談國際貿易協議的前奏時，針對台灣的關稅震撼了整個人工智慧（AI）產業。儘管AI晶片領域的龍頭是美國的NVIDIA（輝達）與AMD（超微），但2家公司都不具備自行生產GPU（繪圖處理器）的能力，而是依賴台積電。

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高額關稅一度引發市場恐慌，輝達與AMD股價於3月下旬暴跌，主因是市場擔憂，已經因特斯拉、甲骨文等企業大量預訂而供不應求的GPU價格恐將飆升。幸好，台積電隨即與川普宣布將投入650億美元，在美國亞利桑那州增建晶圓廠，消除美國客戶的關稅疑慮。值得注意的是，美國市場佔台積電總營收達77%。

台積電的利多不僅止於GPU代工。根據Counterpoint Research最新報告，台積電在「晶圓代工2.0」市場市佔率已達35%（年增0.9%）。此外，自2014年以來，蘋果近乎100%的自研晶片，皆由台積電代工。財報方面，台積電2025年第一季毛利率大幅提升5.7%，達到58.8%。

2.諾和諾德（Novo Nordisk A/S，NYSE: NVO）

一家總部位於丹麥的製藥企業，2024年，Ozempic（一款糖尿病藥物）銷售額高達169億美元，成為丹麥製藥巨頭諾和諾德的當家招牌。諾和諾德市值超過3000億美元，直追德國的SAP SE，有望奪下「歐洲市值第一企業」寶座。

3.Shopify Inc.（NYSE: SHOP）

這是加拿大的一家跨國電商公司，自疫情以來，Shopify持續高速增長。2025年第一季營收達24億美元，連續8個季度實現25%以上成長。川普的商業友善政策，有望持續推升美國創業潮。女股神伍德（Cathie Wood）旗下ARK投資近期也增持約400萬美元Shopify股份。

4.ASML（ASML Holding NV，NASDAQ: ASML）

AI革命背後的基礎建設，離不開半導體。荷蘭ASML正是全球晶片製造設備的龍頭，專攻最先進的曝光機。儘管AI熱潮推升需求，整體半導體景氣近來因貿易疑慮放緩，拖累ASML股價。然而，隨著美中簽訂新版貿易協議，關稅不確定性消除，ASML基本面穩健，本益比修復空間大。

5.巴西淡水河谷（Vale S.A.，NYSE: VALE）

這是一家巴西跨國公司，主要從事金屬和採礦業，是世界上最大的鐵礦石生產和出口商，也是美洲最大的採礦公司。AI資料中心需求激增，帶動全球用電量暴漲，電網升級刻不容緩。銅線是電力基礎原料，淡水河谷身為全球大型銅礦與鎳礦供應商，直接受惠。

Vale市值約400億美元，旗下巴西Salobo礦區為國內最大銅礦，預計2030年前將產能擴增至每年50萬公噸。同時，Vale亦為全球鎳業巨頭，產品廣泛應用於不鏽鋼、電池、石化、醫療與能源基礎設施。

6.英美菸草公司（British American Tobacco PLC，NYSE: BTI）

雖然西方國家的可燃菸草市場逐漸萎縮，但在世界其他地區，如太平洋沿岸地區和南美，可燃菸草市場仍然保持強勁。

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