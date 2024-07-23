年輕高薪族接受度高 大新竹最愛電動車

台電主管觀察，年輕高薪族群開電動車的意願較高，特別是竹科周圍新竹市東區、新竹縣竹北市等薪資高的科技新貴。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕「公寓大廈管理條例」兩年多來尚未解套，住戶要設充電樁仍要取得管委會同意；但要說服社區管委會並非易事，台電主管觀察，年輕高薪族群開電動車的意願較高，特別是竹科周圍新竹市東區、新竹縣竹北市等薪資高的科技新貴，根據調查，大新竹的自用電動車占比高於台北市，是全台最愛電動車的縣市。

設電樁 車主與社區管委會對抗

社區大樓為了能不能裝設充電樁鬧上法院已不是新鮮事，許多車主與社區管委會對抗都是好幾年。一名台電主管透露，自己居住的社區龐大，就有四個管委會，每次都為了要不要放行設置充電樁而有不同意見，即使他沒開電動車，且在台電相關單位工作，並向管委會說明，但還是難說服眾多住戶。

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「太多人在等公寓大廈管理條例修法」，他坦言這是一大關鍵，台電也會持續介紹電動車的模範社區，過去就有林口的中悅麗苑，採用專設電表搭配EMS電能管理系統，而台電自己在台北市區營業處也打造「智慧充電示範場」，並開放外界預約參觀，他說，已有社區觀摩後因此放行，示範有效果。

台電設示範場 歡迎社區來觀摩

他也觀察，年輕人通常是社區帶頭提出設充電樁的住戶，而鄰近新竹科學園區的新竹市東區、新竹縣竹北市等地區的充電樁、電動車明顯較多；但近期新竹某東區知名豪宅發生火災，且把矛頭指向充電樁，恐會讓部分社區卻步。

根據U-car網站統計到去年底為止，全台電動車領牌數占比最高的三縣市，分別為台北市、新竹縣與新竹市，若進一步扣除營業用，只剩自用自小客車，前三名就會變成新竹縣、台北市與新竹市，可見大新竹確實是全台最熱愛電動車的地區。

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