亞馬遜Kindle退出中國 微軟關實體門市

亞馬遜Kindle電子書店於上月底全面退出中國市場。（路透）

三越伊勢丹上海店結束營業

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國經商環境的惡化使許多外企決定撤出中國市場，中媒報導，微軟昨起關閉中國境內所有實體授權門市，亞馬遜Kindle電子書店則於上月底全面退出中國市場；同一天，日本三越伊勢丹公司也結束在上海經營二十七年的百貨商場；美國諮詢公司貝恩表示，將停止中國一些敏感產業的諮詢業務。

中國數個網路訊息與科技媒體指稱，微軟本月起關閉中國全境所有實體門市，線上零售服務將只保留微軟中國官網商城與微軟京東自營官方旗艦店；微軟表示，此舉是出於「整合中國市場管道」的決定。

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亞馬遜中國六月三十日停止Kindle電子書店的雲端下載服務，此後未下載的電子書將無法下載與閱讀，Kindle也不再提供客戶服務。Kindle二○一三年六月進軍中國市場，二○一八年突破百萬銷量；然而，中國電子書市場相繼出現科大訊飛、華為、掌閱、文石等本土競爭品牌，衝擊Kindle市占率。

日經新聞報導，日本三越伊勢丹控股在上海的「上海梅龍鎮伊勢丹」六月三十日關店，該商場於一九九七年開業，由於網購普及，梅龍鎮伊勢丹長期處於虧損，在租約到期後決定關店。目前伊勢丹在中國僅剩天津一家店。

貝恩停止敏感產業諮詢

金融時報指出，由於美中緊張升溫、北京對外企加強審查，貝恩新任執行長德伍塞說，「將降低中國敏感產業的營運頻率」。他未具體指出將退出哪些產業，但表示該公司所有中國業務將首先通過其中央風險委員會的檢視。他說：「我們清楚中國的監管環境將如何演變嗎？我認為沒有人清楚究竟會如何演變。」去年中國公安突襲貝恩上海辦事處，沒收公司電腦與手機，並偵訊中國籍職員。

中國去年四月公布新版「反間諜法」，讓外國諮詢公司與律師事務所憂心觸法。去年八月全球最大跨國律師事務所大成（Dentons）分拆中國業務，近幾月美國律師事務所盛德（Sidley Austin）、博欽（Perkins Coie）、瑞生（Latham & Watkins）與奧睿（Orrick）紛紛關閉或表示將關閉其上海辦事處，威嘉（Weil）與安慶國際（Akin Gump）則已關閉北京辦事處。

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