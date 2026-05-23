國票金公股時代來臨 傳首波鎖定此「獲利金雞母」推進100％持股

國票金控將在29日召開股東常會並進行董事改選，公股依規劃將順利取得經營主導權。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）將在下周五（29日）召開股東常會並進行董事改選，公股依規劃將順利取得經營主導權。市場預期，公股執掌大印後，除了檢討金控與證券的副董事長職務外，首波核心戰略將瞄準近年獲利大爆發的「金雞母」國票證券。業界推測，新經營團隊將發揮公股協調優勢，透過換股等方式收回其他金融機構手中近4成的國票證股權，終結長年因股東雜音懸而未決的歷史共業，藉此全面認列證券獲利、擴大金控規模，公股股權也將進一步提高。

攤開國票證券2024年年報，母公司國票金的持股比例僅有61.72%，前10大股東名單中，還包括持股10.17%的兆豐銀行、國泰世華銀行8.97%、上海商銀4.63%、高雄銀行4.29%、國泰人壽1.71%，及凱基銀行旗下的凱基資產管理0.93%。影響所及，國票證券的12席一般董事席次中，兆豐銀行、上海商銀及高雄銀行均各有一席。

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目前各大金控旗下的證券公司，多為金控100%持股。據了解，國票金控過去多次研議、規畫，希望讓國票證券可成為金控100%持股的子公司，卻總因有股東反對而作罷，導致拖延至今。金融業者觀察，國票金要從其他股東手中收回國票證券股權，以現有6成持股，要在董事會中通過原本不是問題，主要卡在自家股東的「雜音」，未來在公股主導經營後，只要與其他金融業股東達成共識，要讓國票證成為100%子公司並非難事。

國票證成為100%子公司後，將可立即提升母公司獲利。證券業近年受惠於台股持續創新高、市場量價齊揚，獲利均有爆發性成長，國票證券雖然規模較小，業績同樣「大爆發」，獲利表現甚至超越了母公司核心的票券業務。

以今年的自結獲利為例，1至4月國票證券累計稅後獲利11.58億元，對比去年因4月股災出現虧損，前4月的獲利較去年同期大增超過11倍，不但成為國票金控獲利的主要貢獻者，獲利表現更超越另一核心子公司國際票券的9.59億元，卻因沒有100%持股，僅能認列61.72%的獲利。

根據國票金董事會公告通過的15席董事同額候選名單，公股提名一般董事候選人8席、獨立董事候選人3席，不但公股席次過半，董事長、總經理也分別由前兆豐金董事長張兆順、前第一金總經理吳瑛擔任，國票金的「公股時代」將正式展開。

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