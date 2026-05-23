遠離中國4》搶走新光天地 北京華聯坐享全球單店王

2007年爆發的經營權糾紛的「北京新光天地」，被台商圈視為西進中國「震撼教育」，被列為教科書等級的「合資慘劇」。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕早年中國百貨市場是由日本、台灣、韓國與馬來西亞等外資主導，如今已被中國「國家隊」取代，其中北京華聯在2007年搶走「北京新光天地」，後更名為北京SKP，如今穩居全球傳統百貨單店銷售額冠軍；而民營商業地產指標的萬達廣場，被迫出售一線城市資產後，戰線只能退縮到二、三線城市。

在外企逐步退出中國後，取而代之是「國企國家隊」。以隸屬國企華潤集團的華潤萬象城為例，根據2025年財報，光是購物中心業主端所收取的租金就逾307億元人民幣（年增16.9%）；旗下135座購物中心，營收達2660億元人民幣、年增 23.7%。

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另一家SKP（北京華聯）則是商務部列為重點扶持的大型連鎖零售企業之一，其中北京SKP在2025年單店銷售額達35億美元（約242億元人民幣），連續數年超越英國老牌奢華百貨哈羅德（Harrods），穩居全球傳統百貨單店銷售額冠軍。

而這家店其實就是2007年爆發的經營權糾紛的「北京新光天地」；也被台商圈視為西進中國「震撼教育」，被列為教科書等級的「合資慘劇」。

相較「國家隊」在中國百貨市場攻城掠地，曾是購物中心霸主的萬達因面臨嚴重的流動性危機，不斷甩賣核心資產還債，變賣85座萬達廣場的產權，買家多為中國人壽、新華保險等國資險資，目前只能退出一線城市、退守二、三線城市，其背後的萬達集團資產大幅縮水八成。

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