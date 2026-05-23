遠離中國1》慘賠百億止損 遠百中國據點「清零」

相較於西進止損，遠百台灣事業屢創新高。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台股今年首季季報甫出爐，遠百轉投資「重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司」（重慶遠東城）當季認列虧損3億，自台灣匯出33.43億、期末投資帳面價值僅剩5.6億；重慶遠東城開業不到2年就停業，遠百在中國實體百貨據點全數「清零」，西進20多年以大賠逾百億止損暫時退場。

遠百2002年入主太平洋崇光百貨（SOGO）後，接收其在中國的「太平洋百貨」體系，透過「太平洋百貨」與「遠東百貨」雙品牌耕耘中國市場，巔峰期曾在上海、北京、成都、重慶、大連等地擁有達14家店。

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但面對中國電商高度發達，嚴重分流實體商場客群，傳統百貨招商與營運壓力劇增，加上房市崩跌、疫情後內需低迷不振，才開業不到2年的重慶遠東城，4月初發出《短期租賃合同》解除函，提前於2026年4月30日解除，文件並明載商場將於當日營業結束後停止經營。

雖然遠百在中國最後一家實體門店熄燈，仍對外表示屬於「階段性調整」，並非完全退出中國市場；但從遠百投資海外子公司資訊來看，西進止損是不得不做的選擇。

遠百是透過太平洋崇光百貨、百揚投資轉投資位於香港的太平洋中國控股（香港）有限公司，再轉投資位於英屬維京群島的太平洋中國控股有限公司（B.V.I.）；這家B.V.I.再控股「百發（中國）投資有限公司」等中國事業，可視為遠百西進關鍵公司。

到今年第一季底，太平洋中國控股（B.V.I.）原始投資金額85億2666萬元，但期末投資餘額為負28億7325萬元，光這部分就賠掉逾百億元；這還不包括遠百母公司也有直接或透過其他B.V.I.管道投資中國「遠東百貨」品牌，這些部分早期虧損，可能未全部歸集在太平洋中國控股（B.V.I.）。

遠百今年2月對外公告，透過香港子公司向太平洋中國控股（B.V.I.）增資4950萬美元（約新台幣 16億元），推估除填補虧損外，不排除用於後續上海太平洋（2023年歇業）與重慶遠東城（2026年熄燈）善後與清算。

西進止損 台灣事業屢創高

相較於西進止損，遠百台灣事業屢創新高，2022年營收突破570億元大關、2025年更跨過600億元門檻；另遠東SOGO去年營收達520億元，雖未創下新高但表現穩健。兩大體系合計在台灣創造逾1100億元亮眼營收，這也是遠百能在帳上大舉認列中國事業投資減損後，合併稅後淨利依舊能維持 25.7億元的最大靠山。

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