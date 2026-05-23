遠離中國2》南霸天也踢鐵板 漢神百貨西安陷兩難

台灣百貨業素有「南霸天」之稱的漢神百貨，西進中國也大踢鐵板。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣百貨業素有「南霸天」之稱的漢神百貨，西進中國也大踢鐵板。從國揚2024年年報與2025年度合併財務報告中，顯示該集團透過層層海外境外公司轉投資中國「西安漢神購物廣場」（西安漢神百貨有限公司），正面臨投資價值幾近蒸發的泥淖。

看好中國西北重鎮西安市的消費潛力，國揚集團旗下的漢神百貨2014年進駐西安經濟技術開發區，由當地海榮集團興建建物，漢神承租建物20年並負責裝潢及後續營運，打造「西安漢神購物廣場」。

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層層控股架構 西進西安開店

國揚集團透過台商常用的層層控股架構，母公司國揚先在塞席爾成立Century Rainbow Limited與Celestial Talent Limited兩家境外特殊目的公司（SPV），再透過香港Charm Merit Limited間接持有中國西安漢神的股權。

根據國揚2025年合併財報，國揚歷年來透過海外中轉管道西進累計投資額達數億元，但到2025年底，合計「期末投資帳面金額」只剩下新台幣120萬餘元。

從境外控股公司的資產減損來看，Century Rainbow Limited原始投資成本高達1.22億元，帳面價值僅剩約118萬元；Celestial Talent Limited原始投入8940萬元，如今帳面價值更縮水至僅剩7萬元。

漢來美食早撤退 西安吃掉漢神獲利

其實，同集團的餐飲金雞母漢來美食早在2019年就開始撤退，一口氣認賠撤出位於西安漢神購物廣場的4家餐廳。另根據國揚實業2024年報（2025年尚未上傳），持有漢神購物中心股份有限公司20%股權，認列獲利2.17億元，推算漢神百貨當年獲利達10.87億元；但2025年合併財報顯示，認列獲利縮水到1.2億元、推估漢神去年獲利也減至約6億元。這恐怕與西進投資資產清算、認列減損的財務調整有關。

業界分析，西安漢神購物廣場當年敲鑼打鼓成立時，對外宣稱是漢神百貨與當地海榮集團合作投入50億元設立大型購物中心，是否真有砸下那麼多錢？至少從財報來看，還有漢神百貨是採承租方式營運等來看，國揚早設定止損底線；只是會不會在20年承租期到期前「壯士斷腕」，或許漢神美食已先給出答案。

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