遠離中國3》不只台灣百貨業 日韓也集體撤退

日本伊勢丹 （Isetan）曾是中國高檔百貨代名詞，如今在中國幾乎已無實體據點。（資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕不只台灣知名百貨集團西進中國陷入虧損泥淖，隨著早年簽訂的20~30年長約陸續到期，近2年來日韓百貨巨頭也出現集體撤退，日本伊勢丹與伊藤洋華堂、韓國新世界百貨幾乎「清零」中國據點，而曾經是中國最大的外資百貨的馬來西亞百盛（Parkson），去年底也關閉北京最後一個據點。

日本百貨曾是中國「高檔百貨」代名詞，伊勢丹 （Isetan）先是在2024年4月關掉天津的兩家據點，6月底更關閉營運27年的上海旗艦店（南京西路梅龍鎮伊勢丹），在中國幾乎已無實體據點。一

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伊藤洋華堂 （Ito-Yokado）自1996年進駐中國，巔峰時期擁有14家門店，但2014年起，受到中國電商強烈衝擊，陸續關閉北京、成都多處虧損的大型店鋪；2025年美國貝恩資本接手後，為了快速止損，一年內連續關閉成都的「伊藤廣場店」、「金融城店」及「華府大道店」共3家大型綜合店面；今年2月更退出北京門店營運，改採「品牌授權」。目前中國僅剩6家門店，退守到僅剩四川成都。

馬來西亞百盛百貨（Parkson）曾被稱為「外資第一店」，1994年進軍中國市場，巔峰時期在30多個城市擁有近60家門店。但在中國經歷了長期的業績下滑，2025年12月31日正式關閉在中國的「開山之作」北京復興門店，為長達31年的耕耘畫下句點。

韓國百貨業則是在中國受政治與轉型雙重打擊。2017年的「薩德（THAAD）事件」，在官方點火下，引發大規模抵制，樂天百貨與樂天瑪特（超市）據點悉數關閉；另一家新世界百貨（Shinsegae）將重心轉回韓國本土，在中國實體百貨接近歸零，僅保留部分免稅店相關業務或品牌出口。

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