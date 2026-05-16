美股收盤》科技股下殺！道瓊挫537點 台積電ADR跌逾3％

週五美股下跌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕週五受科技股下跌和美國公債殖利率上升的影響，美國股市下跌。道瓊工業指數跌537.29點、1.07%，標準普爾500指數下跌1.24%，而那斯達克指數則下跌1.54%，費城半導體指數重挫4.02%，台積電ADR下跌13.37美元、3.20%，收在404.35美元。

綜合外媒報導，美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會結束，沒有宣布任何重大協議，投資人感到失望，根據白宮官員分享的美方聲明，雙方同意荷姆茲海峽必須保持開放，另外中國將向波音採購200架飛機，遠比華爾街預期的規模少，繼前一交易日下跌近5%後，波音續跌了3.8%。

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美國公債殖利率大幅上漲，給股市帶來壓力，其中30年期公債殖利率突破5.1%。本週一系列報告顯示，由於中東衝突導致油價居高不下，通膨正在回升，恐對高成長股造成衝擊。

科技股近期大幅上漲，投資人紛紛獲利了結，週五英特爾下跌超過6%，AMD下跌5.7%，輝達下跌4.4%，美光下跌6.6%。

道瓊工業指數下跌537.29點或1.07%，報49526.17點。

那斯達克指數下跌410.077點或1.54%，報26225.145點。

S&P 500 指數下跌92.74點或1.24%，報7408.50點。

費城半導體指數下跌485.32點或4.02%，報11588.46點。

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