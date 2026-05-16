台灣6G倒數2》5G當年沒算到AI！6G「上傳需求」恐全面爆發

進入AI時代後，網路需求正逐漸從「下載」轉向「上傳」。（法新社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕AI浪潮不只正在改變產業，也正在重新改寫人們使用網路的方式。過去行動網路流量多以下行需求為主，也就是觀看影音、接收內容；但進入AI時代後，網路需求正逐漸從「下載（download）」轉向「上傳（upload）」，包括AI生成影片、直播互動，以及智慧物聯網（AIoT）等新興應用，都將大幅推升未來網路對即時傳輸的需求。

數位發展部資源管理司司長曾文方表示，過去一般家庭用戶可能500Mbps頻寬就已足夠，但未來情況可能完全不同。無論是AI生成影片、即時直播，或各種AI生成內容，都需要大量資料同步上傳與下載，因此，對網路速率與穩定性的要求，也與過去出現巨大差異。

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近期業界已觀察到一項明顯變化：過去多數使用者的流量型態，主要以觀看影片、接收內容等「下行流量」為主，但如今直播、短影音創作，以及AI生成內容等新型態應用，正快速推升「上行流量」需求。

曾文方指出，當初5G發展時，AI技術尚未像現在進展如此快速，因此當年對網路需求的想像，與如今其實已有很大落差。尤其未來若AI全面結合智慧物聯網（AIoT），從智慧家庭、智慧工廠到自駕系統，裝置彼此之間都需要即時交換大量資料，6G的應用空間也將進一步擴大。

除了流量型態改變，AI本身也將成為下一代通訊網路的一部分。未來6G將是一種「AI Embedded（AI內建）」的網路架構，也就是AI直接內建於通訊系統中，而不只是附加功能。

她解釋，目前5G基地臺其實已開始導入AI技術。例如在節能管理方面，基地臺可透過AI分析不同時段的流量，自動調整運作狀態；當深夜使用量降低時，系統便可自動降低基地臺輸出功率，甚至關閉部分頻段，以降低整體耗電量。

未來到了6G時代，AI與通訊網路的整合程度還會更深。舉例來說，當災難發生時，若大量警消人員同時湧入災區，往往會瞬間產生龐大通訊需求。未來透過AI進行動態頻譜調度，系統可即時重新分配頻寬資源，優先保障救災通訊，就像在高速公路臨時開設「通訊專用車道」一樣。

曾文方也坦言，目前仍很難完全預測6G最終將如何改變生活，因為AI演進速度實在太快，幾乎每隔幾個月就會出現新的技術突破。但可以確定的是，AI正在重新定義下一代通訊網路，而未來6G，也將不再只是「網速更快」而已。

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