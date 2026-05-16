台灣6G倒數5》從黑金剛到6G！手機網路30年進化史、下一戰難題曝光

行動通訊技術大約每10年就會邁入一個新世代。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「不要懷疑，在1990年代，手機真的只能拿來講電話。」數發部簡任技正陳威呈笑說，現在許多年輕人可能不知道，那是「黑金剛」大哥大的年代，功能只有撥打電話，而且還不一定收得到訊號。

到了2G時代，手機開始可以傳簡訊；進入3G後，手機終於能「上網」，但速度其實遠遠不如現在的使用體驗。

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真正改變全球行動網路發展節奏的關鍵，其實是2007年Apple推出第一代iPhone之後。當智慧型手機開始普及，使用者第一次開始認真「用手機上網」，也讓原本勉強可用的3G網路，很快就出現瓶頸。

過去人們習慣坐在電腦前順暢瀏覽網頁、看影音、操作服務，自然也開始期待手機能有同樣體驗，但，3G速度根本撐不起這種需求，於是4G誕生了。某種程度上，4G其實就是「真正能順暢上網」的3G升級版。

而到了5G時代，行動通訊的任務已不只是提升速度，而是解決「高密度連線」問題。過去許多人都曾有跨年夜的共同記憶：擠在大型晚會現場，同時傳訊息發「Happy New Year」，結果訊息根本送不出去。如今隨著5G成熟，這類情況其實已大幅改善。

不過，即使到了今天，在大型演唱會或體育場館等極端高流量場景，仍能明顯感受到網路差異，像是臺北大巨蛋演唱會現場，同時有數萬人連線之情況。

他也透露，目前國際電信聯合會（ITU）與世界無線電通信大會（WRC）已開始討論7.125至8.4GHz（中頻段擴展），甚至14.8GHz至15.35GHz等更高頻段配置，顯示全球對下一代通訊頻寬需求仍持續增加。

不過，陳威呈強調，未來策略不只是持續增加頻譜，更重要的是提升頻率使用效率。以700MHz、900MHz與1800MHz等頻段為例，20年前與現在即使使用相同頻寬，但因技術進步，整體頻譜效率早已不可同日而語。

除了頻譜資源布局，臺灣供應鏈也已提前投入6G技術發展，目前包括感測器融合（Sensor Fusion）、主動式Repeater（主動式中繼器）等技術方案，臺廠都已開始投入；另外，針對Open RAN（開放式無線接取網路），政府也持續在4.8GHz至4.9GHz頻段推動相關驗證與應用。

他指出，從4G、5G到未來6G，行動通訊其實一直是「演進（evolution）」而非「革命（revolution）」。目前許多智慧工廠、礦場與政府應用場域，其實已從4G一路延伸到5G，未來也將持續升級至6G。尤其在AI快速發展後，很多To B產業應用其實已比外界想像更深入。

此外，經濟部也長期持續帶領臺灣廠商參與3GPP（第三代合作夥伴計劃）等國際標準組織，希望爭取更多標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）與技術話語權，未來6G競爭不只是電信業者之間的競賽，更牽涉整體供應鏈、設備能力與國際標準布局。

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