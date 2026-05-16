台灣6G倒數1》看不見的都更！頻譜整備方案年底出爐

數發部預計今年底提出「6G頻譜整備方案」，為2030年6G正式商轉預作準備。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著全球通訊技術邁向新世代，台灣政府也正式啟動6G布局。數位發展部資源管理司司長曾文方表示，政府已提前展開下一代行動通訊的頻譜整備與技術盤點，預計今年底提出「6G頻譜整備方案」，為2030年6G正式商轉預作準備；目前既有的700MHz、900MHz與1800MHz等行動通訊頻段，也將於2030年重新辦理釋照。

曾文方指出，行動通訊技術大約每10年就會迎來一次重大世代躍進，並深刻改變人類生活模式。未來6G將朝向無所不在連結、感測與運算融合（感算融合），以及原生AI自優化管理等方向發展，讓通訊網路不只是傳輸工具，更成為具備智慧決策能力的基礎設施。

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頻譜整備 不只拆房還要找地

她表示，雖然距離2030年6G正式商轉仍有一段時間，但現階段政府最重要的工作，就是提前完成頻譜評估、規劃與整備。她形容，頻譜整備其實很像一場「看不見的都更」，既有頻段就像原本的房子，重新釋照等於重新拆除、整理與重建；但因為未來AI、智慧物聯網與高頻寬應用需求持續增加，光靠原本的「房子」已經不夠，因此政府還必須額外尋找更多可用頻譜資源。

現實世界的都市更新往往需要10到20年，而無線頻譜的「都更」雖然不至於那麼久，但同樣需要長時間協調與溝通。所有無線通訊都仰賴看不見的無線電波傳輸，不同頻段之間也可能彼此干擾，因此政府必須提前進行頻譜盤點、協調與移頻作業，才能替下一世代通訊技術騰出足夠空間。

數發部也透露，目前700MHz、900MHz與1800MHz等既有行動通訊頻段使用權，將於2030年12月底到期，屆時將配合6G發展重新辦理下一波釋照。指出，依據《預算法》第94條規定，即便目前由中華電信、遠傳與台灣大哥大等業者持有，未來仍須依法重新公開競標。

這次規劃與過去4G、5G時代最大的不同，在於希望藉由這次「20年一次」的大型重新釋照機會，推動業者導入更多新世代能力，而不只是將既有頻段原封不動重新釋出。

在6G頻譜布局方面，資源司目前正盤點多個具潛力頻段，包括600MHz較低頻段，以及國際間高度關注、目前6G最熱門的Upper 6GHz頻段（6425MHz至7125MHz）。此外，先前頻率供應計畫中的4.7GHz至5GHz中頻段，也已納入後續評估範圍。

曾文方指出，低頻段具備涵蓋範圍廣、穿透力佳等優勢，適合偏鄉與山區使用；中高頻段則可提供更大的頻寬容量，因此未來6G仍須透過低、中、高頻段互補搭配，才能同時兼顧覆蓋率與高速傳輸需求。

除了新頻譜規劃，既有使用者如何移頻，也是頻譜整備的重要工作之一。資源司表示，目前已完成與既有電信業者、設備供應鏈與既有頻段使用者的第一階段訪談，評估未來移頻可能性與需求。

此外，數發部簡任技正陳威呈也補充，台灣未來6G頻譜規劃將持續與國際接軌，頻譜規劃必須同步考量全球主要國家、終端設備供應鏈以及整體產業生態系發展。若台灣採用過於特殊、與國際不一致的頻段規劃，未來恐不利於手機設備供應、國際漫遊與整體產業發展。

因此，目前除了盤點國內需求，也同步關注國際頻譜發展方向。其中最重要的國際觀察指標之一，就是預計於2027年舉行的世界無線電通信大會（WRC-27），通常由WRC先確認國際頻譜方向，再由3GPP（第三代合作夥伴計劃）等國際標準組織制定技術規範，最後才會進入基地台與終端設備。

拚2030年 6G服務可落地

不過，若希望2030年就能讓民眾實際使用6G服務，相關頻譜釋照勢必得提前啟動，因為業者在取得頻譜後，仍須完成NCC相關程序及基地台建設，整體部署至少需要一年以上時間。

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