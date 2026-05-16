台灣6G倒數4》基地台不只發訊號！躍升全台AI感測雷達網

6G時代備受關注的關鍵技術，即是讓通訊設備同時具備環境感測能力。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕未來基地臺的功能，可能不再只是提供手機訊號，6G時代備受關注的一項關鍵技術，就是「感算融合」，即是讓通訊設備同時具備環境感測能力。

數位發展部資源管理司司長曾文方以蝙蝠為例指出，蝙蝠飛行時會透過聲波同步感知周遭環境與進行溝通，而未來基地臺也可能具備類似能力。

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她表示，過去外界普遍認為基地臺只是負責發射訊號，但事實上，基地臺本身也持續接收與分析訊號。未來若全臺數萬座基地臺都具備感測能力，再結合AI運算後，將有機會形成高密度的「全臺感測雷達網」。

這項技術未來可廣泛應用於智慧交通、城市治理與公共安全等場景。例如：交通號誌系統可透過基地臺即時感知車流與人流，自動調整紅綠燈秒數，深夜若沒有車輛與行人，紅燈甚至可自動切換為閃黃燈模式；若道路突然發生事故，系統也能立即偵測並重新導引車流。

除了交通應用，未來基地臺的感測能力，也可能進一步應用於公共安全管理，例如：大型活動現場的人流監測、災害應變，甚至異常事件偵測，都有機會透過AI與通訊網路整合後即時完成。

不少民眾都有類似經驗，跨年晚會、臺北大巨蛋演唱會或大型活動現場，明明手機訊號滿格，影片卻傳不出去、直播持續卡頓，當數萬人同時上網、即時上傳影音時，現有網路仍容易出現「塞車」問題。而這類大型場館的網路壅塞，其實也是未來6G希望改善的重要場景之一。

未來隨著5G Advanced與6G技術逐步成熟，透過更密集的基地臺部署、更高頻寬，以及更智慧化的頻譜調度技術，大型場館的即時直播與多人連線體驗，都有機會明顯改善。

其中，AI也將扮演重要角色。曾文方舉例，未來AI可即時分析不同區域的流量狀況，自動重新分配頻寬資源。例如：演唱會開始前後，系統便可提前調整基地臺配置；若某區域突然出現流量暴增，也能即時擴充資源，降低網路壅塞情況。

未來6G不再只是單純提升網速，而是逐步朝向通訊、感測與AI融合發展，隨著AI即時分析能力持續提升，基地臺未來甚至可能成為智慧城市的重要基礎設施之一。

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