台灣6G倒數3》衛星直連時代來了！未來手機真正「沒訊號死角」

未來6G世界不再只有地面基地臺，而是由衛星、非地面網路以及高空通訊平臺等，共同組成完整通訊架構。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕當全球加速布局6G之際，下一代通訊技術帶來的改變，恐怕已不只是「網速變快」而已。國際電信聯合會（ITU）描繪的6G藍圖中，其中一項最受關注的方向，就是實現真正「Anywhere、Anytime、Anything」的全面連網世界。

事實上，早在3G時代，產業界便曾提出「任何時間、任何地點都能上網」的概念，但直到近年低軌衛星與衛星直連手機技術逐漸成熟後，這個過去宛如科幻電影般的想像，才真正開始有機會落地。

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數位發展部資源管理司司長曾文方指出，未來6G世界不再只有地面基地臺，而是由衛星、非地面網路（NTN）以及高空通訊平臺（HAPS）共同組成完整通訊架構。換言之，未來即使位於山區、海上或偏遠地帶，手機仍有機會直接透過衛星保持連線，逐步實現真正「沒有訊號死角」的通訊環境。

目前全球也已開始出現衛星與地面通訊共用頻譜的案例。例如，美國已有衛星業者直接向地面電信商租用頻譜提供服務；臺灣目前也已開放部分原屬地面行動通訊的頻段，在取得既有業者同意後，可供衛星通訊使用，以提升頻率使用效率與整體通訊韌性。

不過，相關開放仍設有前提。曾文方表示，衛星業者必須先與既有陸地行動通訊業者達成「和諧共用」協議，才能共同使用相關頻譜。她也舉例指出，目前包括中華電信部分衛星應用，其實已開始使用28GHz（28G）頻段，以及部分既有陸地行動通訊頻段。

除了提升覆蓋率，衛星直連也被視為未來災難應變的重要關鍵。當地震、颱風等災害造成基地臺受損時，衛星網路仍可維持基本通訊能力，避免災區完全失聯，進一步提升整體通訊韌性。

曾文方也回顧，其實每一代通訊技術剛提出時，看起來都像科幻電影。她回憶，3G時代曾看過一段由業者展示的概念影片，內容描述一名職業婦女展開一天生活的場景，透過手機遠端控制家中咖啡機與各種設備，呈現智慧家庭應用。當時這些情境看起來十分前衛，但到了4G、5G時代，智慧家庭、語音助理與IoT裝置其實早已逐漸成為日常。

她形容，政府現在進行的頻譜規劃與6G布局，其實就像替未來鋪設一條「高速公路」。或許許多應用現在看來仍像夢想，但隨著AI、衛星與通訊技術持續進步，未來十年後，人們的連網方式，仍可能再次被徹底改變。

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