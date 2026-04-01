CDMO業務加溫 長聖3月營收創同期新高

長聖3月營收創歷年同期新高。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）今公告3月合併營收為7010萬元，月增12.7%、年增15.12%，創歷年同期新高；累計第一季合併營收達1.9億元、年增7%。長聖表示，隨著CDMO（委託開發暨製造服務）業務穩定放量與新藥開發邁入關鍵里程碑，公司營運動能持續升溫，展現成長趨勢。

長聖表示，3月營收創歷年同期新高，主要受惠於再生醫療與細胞治療需求增溫，帶動CDMO訂單穩定成長。隨著醫療院所合作深化與臨床應用擴大，CDMO業務已成為公司穩定現金流來源，支撐新藥研發推進，形成「新藥研發＋委託製造」雙引擎成長架構。

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至於市場關注的長聖CAR001細胞治療產品，長聖表示目前已推進至高劑量組（Cohort 5）。若後續受試者未出現重大安全性疑慮，並經資料安全監測委員會（SMC）完成審查後，預期可於今年第二季完成臨床一期試驗，並有機會銜接進入臨床2a試驗階段。

展望2026年，長聖指出，隨著CAR001臨床里程碑推進、CDMO業務持續擴張，以及再生醫療政策紅利釋放與國際合作機會升溫，營運將呈現逐季成長態勢。

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