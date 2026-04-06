勞退月領9千變2萬！他靠「這2招」讓退休金4年翻倍、試算關鍵曝光

勞動基金績效亮眼，使參與勞退新制的勞工，自提6％退休金的投資效應顯現（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕自2019年以來，台股自不到萬點漲至今年以來最高35579點，勞退新制的1292萬帳戶每年分紅金額頻創新高，不少勞工已因此獲益。4年前退休的Ａ先生，退休當年試算月領退休金，每月僅可領9000元，當下決定把錢放在專戶中繼續投資，近日他再試算，因「績效亮眼」及「延後請領」2因素，若今年申請月退休金，每月可「翻倍」領超過2萬元。

勞退基金績效亮眼 加上延後請領

Ａ先生2021年申請退休，參與勞退新制年資16.5年，因為從參與之初，就同步每月自提6%退休金，退休時靠著勞動基金的操作績效，他的退休基金雖然已逼近240萬元，若選擇申請月領退休金，愈早領每月可請領的金額就愈少，因此決定暫不請領。過去4年間，一度因為2022年台股重挫，當年帳面大虧18萬元，所幸之後台股飆漲，今年3月公布分紅金額，他的退休基金已增至近370萬，比他退休前大增1百多萬元。

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Ａ先生今年再去試算月領退休金的金額，發現根據勞保局「月退休金之平均餘命 」表，退休時申請月退休金，必須分攤至19年計算，因延後請領，目前僅需分攤16年，在退休基金長大、請領期間縮短2大因素影響下，目前月領可超過2萬元。

不過，像Ａ先生這樣，可以月領2萬以上的勞工，畢竟屬於少數，畢竟目前勞工經常性月薪中位數僅3.8萬元，雇主每月提撥退休金僅2406元，如果沒有搭配自願提繳，或是轉換較高薪資的工作，至退休時，個人退休金專戶也很難超過300萬元。

「新制勞退」領取的月退休金，每月能領多少，需視個人退休專戶的金額，以及領取的年限2大條件來計算，領取年限是勞保局依據「111年全國簡易生命表」計算的平均餘命，以60歲就申請月領的勞工，因為國人平均餘命為83歲，因此必須分攤至23年來計算每月可領金額。

至於計算月退休金需透過勞保局公式，其中影響因素包含勞工申請時結算個人專戶的累積本金與收益，當時公告的年金生命表內的年齡相對應平均餘命，及公告利率等條件。

因為看好台股未來的表現，也信任勞動基金運用局的操作績效，Ａ先生今年仍決定不要請領新制退休金，讓近370萬元的退休金「繼續長大」，待每月可領的金額進一步提高後再申請。

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