LTN經濟通》川普篤信風水？白宮裝潢不一樣

美國總統川普自1990年代接觸風水，自此之後大量使用金色裝潢。（路透資料照）

川普在90年代一度面臨破產

〔財經頻道／綜合報導〕在入主白宮前，美國總統川普（Donald Trump）是房地產大亨，事業版圖橫跨影視到賭場經營，在1990年代中期，一度面臨市場崩盤、生意虧損，背負數十億美元的債務，一度面臨破產清算的命運。在這一關鍵時刻，川普將目光轉向當時蓬勃發展的東方投資人市場，為了吸引這些買家，開啟了川普與風水數十年的糾葛。

川普在1994年接受《紐約時報》一篇關於風水的文章採訪中表示，亞洲人正在成為市場的重要組成部份，這是不能忽略的事實。儘管在這次採訪不久前，川普才指責中國犯下「歷史上最大的竊案」，並一直指責中國操縱匯率，然而，川普也是最早看到東亞潛在投資機會的人之一。

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回溯到1990年代，當時川普正經歷人生低潮，他多次聲請破產，導致先前貸款給他的銀行損失數億美元，在商界，甚至有人嘲諷他為「華爾街棄兒」。為了擺脫財務困境，川普被迫賣掉他在曼哈頓西側擁有的77英畝土地，他急需貸款、四處奔走，在美國卻沒有任何一家銀行願意借錢給他，就在此時，有人建議他去東方碰碰運氣。

在中間人幫助下，川普抵達香港，會見了由鄭家純、羅康瑞等知名人士主導的財團，這些香港金融家表示，有意購買這塊土地，但也表明，需要先評估這塊土地的風水。川普在多年後受訪時回憶起這件事，他直言，自己在當時從未聽說過「風水」這個詞，甚至不知道那是什麼。

為了扭轉頹勢，川普同意從香港邀請一名風水大師，在風水師勘查房產，並表示認可後，香港富豪財團才同意投資一大筆資金。這件事發生在1994年，象徵川普與風水結緣的開始。

川普在1994年結識知名風水師天山居士及其女兒天山本妍。（圖擷自天山本妍網站）

紐約川普飯店 找上知名風水大師

《紐時》當時的報導指出，風水這項古老的傳統已有數千年歷史，如今正悄悄影響著美國競爭激烈的房地產業。受到香港、新加坡、台灣和中國投資人的湧入推動，風水的使用已滲透到從洛杉磯的小型購物中心到曼哈頓的摩天大樓的設計和行銷當中。

風水的影響在華人人口眾多的西岸城市，例如洛杉磯和舊金山更為明顯，包括建築物的圓角、角落的鏡子、位置奇特的辦公室和被封鎖的門口，這些都是為了操控「氣」的流動而採取的措施。但隨著愈來愈多華人投資人湧入紐約地區，風水一詞對開發商和設計師來說也愈來愈熟悉。

川普在這時將目光投向位於紐約中央公園西側、哥倫布圓環的一棟老舊建築「海灣與西方大廈（Gulf and Western Building）」，這棟建築日後成為了知名的川普國際飯店大廈（Trump International Hotel and Tower），不過在改建期間，相關計劃面臨龐大的挑戰，不僅結構老舊，在風水上更充滿了「煞氣」。

因此，在進行耗資2.3億美元（約新台幣73.72億元）的翻修工程前，川普找上在紐約華人圈極具聲望的知名風水師天山居士（Master Tin-Sun）及其女兒天山本妍（Master Pun-Yin），此舉旨在開拓國際投資人市場。

天山本妍和其父親協助改善川普國際飯店大廈的風水，自此之後川普的運勢也出現了轉變。（彭博資料照）

川普大廈佔青龍位 使川普功成名就？

在翻修川普國際飯店大廈期間，天山本妍和他的父親對大樓進行了徹底的分析和勘察後發現，大樓的風水有極為嚴重的問題。天山本妍表示，川普國際飯店大樓正對哥倫布圓環，位於第8大道和百老匯的交會處，從空中俯瞰，這個佈局就像「兩支箭」直指大樓。

天山本妍在會見川普時，直接了當地說，除非川普完全按照他們的方法去做，否則他們不願意參與這項計劃。天山本妍堅定的態度最終打動的川普，並同意依照他的計劃進行大量投資。

在寸土寸金的曼哈頓，天山本妍將中央公園視為「青龍珠」，為了駕馭青龍所蘊含的豐富能量，他在中央公園入口處建造了一個巨大的球形建築。除此之外，天山本妍也改變了川普國際飯店大樓主入口的方向，從原本的朝南改為朝東，面向中央公園。

這棟建築嚴格遵循風水原則，這似乎也對川普的運勢產生了直接影響，許多風水專家認為，川普大廈佔了「青龍」方位，這促使川普在接下來20年裡的成功。多年後，天山本妍接受媒體訪問時更笑稱，川普會當選總統「都是自己的錯」。

川普位於佛羅里達州棕櫚灘的豪宅海湖莊園，以奢華的金色裝潢為主。（法新社資料照）

川普八字缺少金和水

有效運用東方風水被認為是川普成功的祕訣，天山本妍也透露了另外一個關鍵細節，並稱，川普的八字缺少金和水，所以自己建議他在室內裝潢中增加一些金元素。

隨後，川普翻新了他在佛羅里達州棕櫚灘的豪宅海湖莊園（Mar-a-Lago），以奢華的金色裝潢為主，並在那裡接待了極其重要的賓客。後來他當選總統入主白宮之後，做的第一件事就重新裝潢橢圓形辦公室，前總統歐巴馬時期的深紅色窗簾和地毯被金色的取代。

風水這項議題引發兩派意見，支持者認為這是一套基於經驗原則的體系，大部份結論來自於經驗，而這些經驗被用來造福人類；反對人士則認為，風水是源自陰陽五行等古代迷信的遺風，沒有任何科學根據。他們批評風水從業人員聲稱環境選擇可以影響運勢，認為這與現代科學認知根本相反。

川普對圍繞風水的爭議則有自己的看法，川普稱，運用風水只是擊敗商業競爭對手的另一優勢，現在亞洲人正在大幅蠶食美國的市場，不能忽視這一點。

川普入主白宮之後，將前總統歐巴馬時期橢圓形辦公室使用的深紅色窗簾和地毯以金色的取代。（法新社資料照）

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