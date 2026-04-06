熱門族群》Touch Taiwan將登場！三利多加持面板雙虎成盤面焦點

Touch Taiwan聚焦矽光子與先進封裝商機。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／專題報導〕年度Touch Taiwan展即將於4月8日登場，市場聚焦先進封裝與矽光子商機，加上面板報價漲勢有望延續到第二季，在題材面想像空間十足以及基本面改善下，面板雙虎不畏台股震盪，上週表現皆優於大盤，成為市場人氣指標，其中，友達（2409）過去一週上漲逾17%，表現相當亮眼。

群創（3481）更是第一季飆股，股價一度站上30元，成交量頻頻突破百萬張，不過短線漲多後追價轉趨保守，目前股價回落至季線附近震盪整理。

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基本面方面，第一季電視面板報價全面上調，並帶動顯示器與模組價格同步走揚，有助改善面板廠淡季營運表現。友達將於4月30日舉行法說會，去年第四季因處分資產挹注轉虧為盈，今年首季在報價回升與新台幣貶值助攻下，市場預期本業虧損也可望縮小，甚至不排除本業也轉盈。

群創則受惠轉型與資產活化效益逐步顯現。去年底合併日本Pioneer後開始貢獻營收，今年前兩月營收達416.8億元，年增12.1%；此外，第一季處分南科模組廠及5廠予南茂與矽品，處分利益逾65億元，雖未必全數於首季入帳，但對全年獲利挹注可期。

題材面仍是推升股價關鍵。隨AI資料中心需求爆發，友達憑藉Micro LED技術切入光學共同封裝（CPO），預估2至3年內可望商業化。群創則布局面板級封裝（FOPLP），被視為突破AI晶片封裝瓶頸的重要解方，去年Chip-first已量產，今年出貨量大幅成長，訂單延續至下半年，後續將推進RDL與TGV等技術認證與量產。

整體而言，在報價回升、AI新應用題材及資金回流三大利多支撐下，面板雙虎再度成為市場焦點。不過，後續仍須關注面板報價續航力，以及新事業布局的實際進展，將是股價能否延續強勢的關鍵。

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