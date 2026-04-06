勞退大賺無感？勞團揭真相：提撥率20年不動 退休月領僅6000

雇主提撥率20年未調勞團籲改革退休金制度（桃園市產業總工會提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金操作績效亮眼，獲利頻傳捷報，連帶也讓新制勞退分紅數字連創新高，新制勞退基金2025年全年大賺7469億元，「平均」每位勞工帳面可分紅數達5.78萬元；今年僅前2月更大賺5,389億元，「平均」每人可分紅高達4.17萬元。但千萬別被這些「平均｣數字蒙蔽，不少勞工在自己退休時，才發現每月可領的退休金「少得可憐」，僅有數千元「零用錢」，勞動部因此修正勞工退休金條例施行細則部分條文，讓原本請領月退休金的勞工，可在30日的「猶豫期」內，變更為一次退休金。

勞團即痛批，勞工退休金條例（勞退新制）自2005年7月上路至今已20年，新制雖規定雇主必須為適用勞基法的勞工，每月依據勞工薪資提繳6%退休金，但這6%的提撥率自新制實施以來就沒提高過，多數退休勞工月領新制退休金僅6000多元。對比勞退舊制的退休金，是按照勞工的工作年資，工作每滿1年給與2個基數，超過15年的年資每滿1年給與1個基數，最高45個基數，新制雇主負擔的成本整整減少一半，勞團雖然不斷要求提高雇主提撥率，但至今並未獲得政府回應。

請繼續往下閱讀...

勞動部官員解釋，台灣受僱勞工退休時有「2筆」退休金可以請領，一筆是投保「勞工保險」獲得的老年給付，因為是保險給付，若選擇「年金（月領）」，具有「活到老領到老」的特性；第二筆是「勞工退休金」，適用舊制的勞工退休時一次領取，但若是選擇「新制勞退」，雇主每月提繳薪資6%退休金至勞工個人專戶，勞工也可自願提繳6%，個人帳戶累積的退休金，退休時可選擇一次領或是月領。

要如何才能在退休時，領到上萬元，甚至數萬元的退休金？勞動部官員分析，必須盡可能讓自己的退休專戶「變大」，換言之，開始工作後，就要注意雇主是否每個月為自己提繳薪資6%的退休金至專戶，同時也建議勞工自行額外提繳6％，本金愈多才能「錢滾錢」創造複利效果。

不過，根據主計總處最新統計，台灣勞工經常性月薪中位數約在3萬8000元，根據「勞工退休金月提繳分級表」，雇主每月6%月提繳工資為40,100元，每月撥入退休金專戶的金額僅2406元，1年12個月僅有2萬8872元，勞工若同時自願提繳6%，每月進入退休專戶的本金也僅有4812元。

根據勞保局官網的案例，以勞工年滿60歲、平均餘命23年、利率1.1473%，個人專戶結算累積金額100萬元，可領月退休金為4,117元；若個人專戶結算累積金額200萬元，也只能領月退休金8,235元。

換言之，參與新制勞退的年限愈短、月薪愈低，以及須分攤領取的年限愈長（愈早開始領），每月可領到的金額就愈少。官員強調，新制勞退實施僅20年，多數現在正要退休的人，戶頭裡面的錢累積並不多，待實施時間延長，未來會更有感。

相關新聞請見

勞退8成選擇一次領 勞保年金僅8趴

勞退月領9千變2萬！他靠「這2招」讓退休金4年翻倍、試算關鍵曝光

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法