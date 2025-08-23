最低工資攻防5》製造業找頭路首選新竹 中市薪資七都墊底！

製造業哪個縣市的「薪情」最好，當然是半導體重鎮的新竹縣市，月平均工資較機械業重鎮的台中市高出逾倍！（資料照）
〔記者高嘉和/台北報導〕製造業是台灣吸納就業人口最多的行業，根據勞動部到今年6月底最新統計，勞退工資提繳人數逾211萬餘人、占比高達27.5%。那製造業哪個縣市的「薪情」最好，當然是半導體重鎮的新竹縣市，月平均工資較機械業重鎮的台中市高出逾倍！
新竹縣市（俗稱第七都）、新北市與台中市是吸納製造業就業人口的前三大縣市，分別為313萬、312萬及311萬餘人；但因產業聚落類型不同，薪情也差很大，竹科重鎮的新竹市均薪達87194元、勇冠全台各縣市之首，其次也是大新竹一部分的竹縣，均薪也有66099元，比起政經種薪的台北市60222元還高出一截。
而製造業就業人口僅次於新竹縣市的新北與台中市，「薪情」就有些鬱悶，新北市製造業勞工月均薪為48258元，而台中市僅43416元、只有新竹縣市的一半，也不如桃園、高雄及台南等另三都製造業勞工，可說是「七都墊底」。
各縣市製造業薪資
|縣市
|提繳人數
|提繳工資
|近3年工資成長率
|新竹市
|208643
|87194
|10.26%
|新竹縣
|105332
|66099
|19.57%
|臺北市
|160904
|60222
|10.07%
|金門縣
|1242
|57099
|13.46%
|桃園市
|298247
|54002
|12.25%
|連江縣
|120
|52428
|-0.58%
|高雄市
|206006
|49900
|11.05%
|新北市
|312297
|48258
|12.65%
|苗栗縣
|37436
|47709
|7.99%
|雲林縣
|47483
|47114
|5.94%
|臺南市
|189608
|46255
|10.61%
|基隆市
|4787
|43889
|8.58%
|臺中市
|311043
|43416
|13.03%
|南投縣
|22039
|42723
|11.14%
|宜蘭縣
|15994
|41769
|11.68%
|嘉義縣
|24375
|40394
|8.41%
|屏東縣
|21194
|39457
|11.29%
|花蓮縣
|4846
|39332
|7.30%
|嘉義市
|5042
|37549
|12.63%
|彰化縣
|137965
|35393
|10.34%
|臺東縣
|744
|31962
|12.83%
|澎湖縣
|362
|31045
|9.91%
|總計
|2115709
|52755
|12.22%
資料來源︰勞動部
製表整理︰記者高嘉和
