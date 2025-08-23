晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

最低工資攻防5》製造業找頭路首選新竹 中市薪資七都墊底！

2025/08/23 12:54

製造業哪個縣市的「薪情」最好，當然是半導體重鎮的新竹縣市，月平均工資較機械業重鎮的台中市高出逾倍！（資料照）製造業哪個縣市的「薪情」最好，當然是半導體重鎮的新竹縣市，月平均工資較機械業重鎮的台中市高出逾倍！（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕製造業是台灣吸納就業人口最多的行業，根據勞動部到今年6月底最新統計，勞退工資提繳人數逾211萬餘人、占比高達27.5%。那製造業哪個縣市的「薪情」最好，當然是半導體重鎮的新竹縣市，月平均工資較機械業重鎮的台中市高出逾倍！

新竹縣市（俗稱第七都）、新北市與台中市是吸納製造業就業人口的前三大縣市，分別為313萬、312萬及311萬餘人；但因產業聚落類型不同，薪情也差很大，竹科重鎮的新竹市均薪達87194元、勇冠全台各縣市之首，其次也是大新竹一部分的竹縣，均薪也有66099元，比起政經種薪的台北市60222元還高出一截。

而製造業就業人口僅次於新竹縣市的新北與台中市，「薪情」就有些鬱悶，新北市製造業勞工月均薪為48258元，而台中市僅43416元、只有新竹縣市的一半，也不如桃園、高雄及台南等另三都製造業勞工，可說是「七都墊底」。

各縣市製造業薪資

縣市 提繳人數 提繳工資 近3年工資成長率
新竹市 208643 87194 10.26%
新竹縣 105332 66099 19.57%
臺北市 160904 60222 10.07%
金門縣 1242 57099 13.46%
桃園市 298247 54002 12.25%
連江縣 120 52428 -0.58%
高雄市 206006 49900 11.05%
新北市 312297 48258 12.65%
苗栗縣 37436 47709 7.99%
雲林縣 47483 47114 5.94%
臺南市 189608 46255 10.61%
基隆市 4787 43889 8.58%
臺中市 311043 43416 13.03%
南投縣 22039 42723 11.14%
宜蘭縣 15994 41769 11.68%
嘉義縣 24375 40394 8.41%
屏東縣 21194 39457 11.29%
花蓮縣 4846 39332 7.30%
嘉義市 5042 37549 12.63%
彰化縣 137965 35393 10.34%
臺東縣 744 31962 12.83%
澎湖縣 362 31045 9.91%
總計 2115709 52755 12.22%

資料來源︰勞動部

製表整理︰記者高嘉和

相關新聞請見

最低工資攻防1》最低工資連10漲 邊際勞工比例恐擴大

最低工資攻防2》美國關稅攪局？ 勞團：不會慘過covid、勿無限上綱

最低工資攻防3》工資漲幅趕不上物價 低薪勞工越來越窮？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財