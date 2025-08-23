最低工資攻防5》製造業找頭路首選新竹 中市薪資七都墊底！

製造業哪個縣市的「薪情」最好，當然是半導體重鎮的新竹縣市，月平均工資較機械業重鎮的台中市高出逾倍！（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕製造業是台灣吸納就業人口最多的行業，根據勞動部到今年6月底最新統計，勞退工資提繳人數逾211萬餘人、占比高達27.5%。那製造業哪個縣市的「薪情」最好，當然是半導體重鎮的新竹縣市，月平均工資較機械業重鎮的台中市高出逾倍！

新竹縣市（俗稱第七都）、新北市與台中市是吸納製造業就業人口的前三大縣市，分別為313萬、312萬及311萬餘人；但因產業聚落類型不同，薪情也差很大，竹科重鎮的新竹市均薪達87194元、勇冠全台各縣市之首，其次也是大新竹一部分的竹縣，均薪也有66099元，比起政經種薪的台北市60222元還高出一截。

而製造業就業人口僅次於新竹縣市的新北與台中市，「薪情」就有些鬱悶，新北市製造業勞工月均薪為48258元，而台中市僅43416元、只有新竹縣市的一半，也不如桃園、高雄及台南等另三都製造業勞工，可說是「七都墊底」。

各縣市製造業薪資

縣市 提繳人數 提繳工資 近3年工資成長率 新竹市 208643 87194 10.26% 新竹縣 105332 66099 19.57% 臺北市 160904 60222 10.07% 金門縣 1242 57099 13.46% 桃園市 298247 54002 12.25% 連江縣 120 52428 -0.58% 高雄市 206006 49900 11.05% 新北市 312297 48258 12.65% 苗栗縣 37436 47709 7.99% 雲林縣 47483 47114 5.94% 臺南市 189608 46255 10.61% 基隆市 4787 43889 8.58% 臺中市 311043 43416 13.03% 南投縣 22039 42723 11.14% 宜蘭縣 15994 41769 11.68% 嘉義縣 24375 40394 8.41% 屏東縣 21194 39457 11.29% 花蓮縣 4846 39332 7.30% 嘉義市 5042 37549 12.63% 彰化縣 137965 35393 10.34% 臺東縣 744 31962 12.83% 澎湖縣 362 31045 9.91% 總計 2115709 52755 12.22%

資料來源︰勞動部

製表整理︰記者高嘉和

