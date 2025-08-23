晴時多雲

最低工資攻防2》美國關稅攪局？ 勞團：不會慘過covid、勿無限上綱

2025/08/23 06:45

「最低工資審議會」即將在9月底召開，圖為去年勞團於「最低工資審議會」召開前，場外集結表達立場（記者李靚慧攝）「最低工資審議會」即將在9月底召開，圖為去年勞團於「最低工資審議會」召開前，場外集結表達立場（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年的最低工資該怎麼調？與去年最大的差異，在於今年多了「美國關稅」的變數，預期位處「關稅海嘯第一排」的製造業，將承受最大衝擊，「偏偏今年的經濟成長率又這麼漂亮」，身為最低工資審議委員學者代表的台大國發所教授辛炳隆坦言，調幅是依據今年的消費者物價指數（CPI）屬「落後指標」，但關稅的衝擊卻在「未來」，最後的結果，得看勞資雙方在會中如何說服對方。

儘管關稅衝擊就在眼前，但在人工智慧（AI）商機爆發的帶動下，主計總處日前仍大幅上修114年經濟成長率至4.45%；若加上全年消費者物價指數年增率（CPI）2.21%，勞團已放話，調幅至少得達4％才合理。

面對台灣將被收取「20+N」的關稅，目前對製造業的衝擊已經顯現，實施減班休息（無薪假）的家數明顯增加。在今年7月召開的「最低工資審議會暨諮詢會聯席會議」中，已有資方代表呼籲政府重視關稅、匯率及歐盟課徵碳關稅等變數造成的衝擊，也建議政府可以考量給予受影響的企業及勞工協助。

對於資方代表以關稅為由，呼籲縮小調幅。勞方代表、全國產業總工會理事長戴國榮直言，關稅的因素與當年covid-19一樣，都只是「變數」，不會比當年的疫情更嚴重，因為covid-19影響的是「全體」國人，但關稅並不是百工百業都受衝擊，影響的僅是輸美的部分產業，認為雇主團體以此理由來拒絕調漲，就是「無限上綱」。若堅持要縮小調幅，「請拿出實際數據」，證明哪些產業受到多少衝擊，而非僅是空泛的訴求。

勞動部官員私下表示，當年面對covid-19如此大的衝擊，基本工資審議會還是做出調升的決定，但同時也通過經濟部提出的基本工資補貼方案，針對受疫情影響，營收衰退幅度達10%以上的事業單位給予補貼，這或許是面對美國關稅衝擊，可以比照實施的因應對策。

相關新聞請見

最低工資攻防1》最低工資連10漲 邊際勞工比例恐擴大

最低工資攻防3》工資漲幅趕不上物價 低薪勞工越來越窮？

