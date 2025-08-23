晴時多雲

最低工資攻防3》工資漲幅趕不上物價 低薪勞工越來越窮？

2025/08/23 06:46

外界質疑最低工資連續調漲是帶動物價上揚的「禍首」，全國產業總工會理事長戴國榮認為是「倒因為果」的說法（記者李靚慧攝）外界質疑最低工資連續調漲是帶動物價上揚的「禍首」，全國產業總工會理事長戴國榮認為是「倒因為果」的說法（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資已經「連9漲」，但根據行政院主計處統計，113年全年每人每月經常性薪資中位數僅3萬7274元、年增3.29%，多數勞工感覺薪資增幅趕不上物價上漲的幅度，即使明年順利「連10漲」，讓領最低工資的「邊際勞工」月薪進一步提高，但學者直言，國人低薪、物價攀升等問題成因複雜，最低工資調漲不是「唯一解方」。

外界抨擊最低工資連續調漲是帶動物價上揚「禍首」，全國產業總工會理事長戴國榮認為是「倒因為果」，根據《最低工資法》，是參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度，是依據前一年度的物價，屬於已經發生的物價漲幅、「落後指標」，他反問，「物價已經漲了，工資不跟著漲」，豈不是「變相減薪」？

台大國發所教授辛炳隆則點出最低工資調漲、物價持續攀升及國人低薪等問題間，看似環環相扣，卻又無法單純歸因的現實。

辛炳隆指出，目前困擾一般勞工的問題，在於與民生必需的餐飲費用、房屋租金的漲幅，遠高於作為調漲最低工資「應參採指標」的消費者物價指數，而餐飲費用上漲，與店家的房租上漲脫不了關係，房租上漲則與房價大幅上揚直接相關，都很難透過調漲最低工資來解決。

戴國榮痛批，店家以「工資調漲」作為漲價的理由，但很多業者沒給勞工漲薪資也跟著漲價，即使最低工資不漲，油價、電價、原物料上漲，也會被店家拿來作為調漲售價的理由，現在許多勞工擔心物價繼續上漲，希望最低工資不要再漲，「是被資方洗腦了」。

在今年7月的聯席會議中，就有勞方代表提出，今年1至5月最低所得家庭CPI年增率2.28%高於全體家庭的2.04%，其中食物類年增率高4.16％的「警訊」，提醒應重視基層勞工承擔的生活壓力，建議最低工資的調整，應參酌低所得族的CPI變動率與生活成本結構，避免貧富差距變大。

